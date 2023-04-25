Жорстоке побиття військового на Волині: винуватця відправили під нічний домашній арешт

У спецпрокуратурі вважають подібне рішення суду надто м'яким, у зв'язку з чим будуть його оскаржити. Правоохоронці мають намір домогтися утримання під вартою із можливістю внести заставу.

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Івано-Франківський міський суд обрав запобіжний захід офіцеру однієї з частин Нацгвардії в Івано-Франківську, який лаяв і бив пораненого підлеглого. Про це повідомила речник Територіального управління Державного бюро розслідувань у Львові Тетяна Муравель.

Вона розповіла, що Державне бюро розслідувань просило суд про утримання під вартою для офіцера, який побив військового. Також представники відомства хотіли, щоб сума застави для офіцера становила 800 тисяч грн.

Проте суд не задовольнив ці прохання і внаслідок цього чоловік отримав лише домашній арешт у нічний час доби.

Спеціалізована прокуратура у військовій та оборонній сфері Західного регіону оскаржуватиме обраний судом запобіжний захід підозрюваному. Про це повідомила речник відомства Юлія Шевченко.

"Івано-Франківська спеціалізована прокуратура у сфері оборони Західного регіону не погоджується із зазначеним рішенням і буде його оскаржувати. Спецпрокурори вимагатимуть утримання (підозрюваного, — ред.) під вартою з правом внесення застави", — сказала Юлія Шевченко.

Побиття військового на Волині: що про це відомо

16 квітня Наталія Мендель – сестра постраждалого бійця – написала у Фейсбуці допис про те, що її брата побив старший лейтенант. За словами жінки, причина була несерйозною: офіцер побив молодшого за званням військового лише за те, що той нібито пішов приймати душ не в ту кабінку.

"Цей нелюд залишив його стікати кров'ю. Коли брата знайшли, від травм у нього відмовили ноги, тому що у нього була велика гематома голови, брат бореться за життя в лікарні, а ця м*азь гуляє на волі", — написала дівчина.

Дружина 41-річного військового Тетяна Грищук підтвердила, що її пораненого чоловіка жорстоко побили. У чоловіка черепно-мозкова травма. Він уже може розмовляти, але ноги та руки його, як і раніше, його не слухаються.

У середу, 19 квітня, слідчі територіального управління ДБР у Львові розпочали розслідування випадку з жорстоким побиттям офіцером пораненого українського солдата. Попередньо застосувати силу до пораненого чоловіка міг 22-річний старший лейтенант, який раніше став учасником смертельної ДТП.

Своєю чергою Наталія Мендель підозрює у побитті брата Василя Арійчука.

Нагадаємо, на початку березня на Житомирщині офіцер жорстоко побив ногами строковика в казармі.

А 18 квітня стало відомо про випадок побиття та приниження одного з військовослужбовців 50-го полку НГУ ім. полковника Семена Височана в Івано-Франківську. Офіцера військової частини, який побив строковика в Івано-Франківську, усунули від виконання службових обов'язків, також ДБР було залучено до службової перевірки.