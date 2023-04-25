Высококлассных войск нет: Маломуж прокомментировал возможное наступление РФ (видео)

У России еще есть резервы, но им не хватает профессионализма. По мнению генерала Маломужа, у России не хватит сил для наступления, поскольку украинские защитники ежедневно уничтожают от 620 до 1100 оккупантов в день.

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Украинские защитники уничтожили основополагающий контингент профессиональных сил Российской Федерации, поэтому профессиональных системных войск в России сейчас нет. Об этом сообщил 25 апреля генерал армии Украины, руководитель Службы внешней разведки Украины Николай Маломуж в эфире телеканала FREEDOM.

Такое заявление Маломуж сделал, комментируя недавнее заявление координатора Совета по нацбезопасности США Джона Кирби в интервью Голосу Америки, в котором Кирби заявил, что армия РФ может инициировать новое наступление на некоторых участках фронта после того, как погодные условия улучшатся.

По мнению Маломужа, украинская армия лишила оккупантов значительной части состава воздушно-десантных войск, десантно-штурмовых бригад, морской пехоты и как минимум 70-80% наемников.

"Поэтому системных войск высококлассных, профессиональных в России сегодня нет. Есть мобилизованные, которыми пытаются закрывать дыры. И, конечно, готовится резерв для новых ударов, которые имел в виду Кирби", — рассказал он.

Генерал Маломуж: "Мы контратакуем и уничтожаем 620, а в некоторые дни 1100 человек"

По его словам, подготовить профессиональных военных для совершения актов агрессии на чужой территории без определенной мотивации будет очень сложно.

"Да, у них еще есть резервы, не стоит недооценивать. Но они не так высококлассны. Тем более, фронт на том направлении составляет 1250 километров и штурмовать по многим направлениям у РФ нет сил и возможностей. Передвижение каких-либо сил, поиск артиллерии, огневых мы видим в режиме онлайн. Сейчас, имея новейшую технику на вооружении, мы можем наносить удары на предупреждение, когда они еще только передвигаются, неожиданностью для нас их передвижение не станет", — подчеркнул Маломуж.

Также руководитель Службы внешней разведки высказал мнение, что президент России Владимир Путин контролирует ситуацию в районах Бахмута, Угледара, Авдеевки и Сватово-Кременной лично, но сил для удержания этих позиций российской армии не хватает.

"Они будут держать эти позиции, поэтому новые резервы будут брошены туда, чтобы следовать указаниям Путина. Других направлений, где они могли развернуть большую наступательную операцию, нет, потому что для этого нужны очень мощные силы. Мы контратакуем и уничтожаем 620, а в некоторые дни 1100 человек", — добавил он.

Напомним, по информации американских аналитиков из Института изучения войны от 9 апреля, наступательный потенциал России продолжает снижаться вдоль всей линии фронта, и ВС РФ не удается продвинуться на территории Украины.

Также, что в Белом доме боятся неудачного контрнаступления ВСУ и надеются на "менее амбициозные" цели Украины, поскольку разведка США указывает на то, что у Украины нет возможности вытеснить ВС РФ с мест, где они закрепились.