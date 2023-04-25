Висококласних військ немає: Маломуж прокоментував можливий наступ РФ (відео)

Росія ще має резерви, але їм не вистачає професіоналізму. На думку генерала Маломужа, Росії не вистачить сил для наступу, оскільки українські захисники щодня знищують від 620 до 1100 окупантів на день.

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Українські захисники знищили основний контингент професійних сил Російської Федерації, тому професійних системних військ у Росії наразі немає. Про це повідомив 25 квітня генерал армії України керівник Служби зовнішньої розвідки України Микола Маломуж в ефірі телеканалу FREEDOM.

Таку заяву Маломуж зробив, коментуючи недавнє висловлювання координатора Ради з національної безпеки США Джона Кірбі в інтерв'ю Голосу Америки, в якому Кірбі заявив, що армія РФ може ініціювати новий наступ на деяких ділянках фронту після того, як погодні умови покращаться.

На думку Маломужа, українська армія позбавила окупантів значної частини складу повітряно-десантних військ, десантно-штурмових бригад, морської піхоти та як мінімум 70-80% найманців.

"Тому системних військ висококласних, професійних у Росії сьогодні немає. Є мобілізовані, якими намагаються закривати дірки. І, звісно, готується резерв для нових ударів, що мав на увазі Кірбі", — розповів він.

Генерал Маломуж: "Ми контратакуємо та знищуємо 620, а в деякі дні 1100 людей"

За його словами, підготувати професійних військових для здійснення актів агресії на чужій території без певної мотивації буде дуже складно.

"Так, у них ще є резерви, не варто недооцінювати. Але вони не такі висококласні. Тим більше, фронт на тому напрямку складає 1250 кілометрів і штурмувати по багатьох напрямках у РФ немає сил і можливостей. Пересування будь-яких сил, пошук артилерії, вогневих ми бачимо в режимі онлайн. Зараз, маючи найновішу техніку на озброєнні, ми можемо завдавати ударів їм на попередження, коли вони ще тільки пересуваються, несподіванкою для нас їхнє пересування не стане", — наголосив Маломуж.

Також керівник Служби зовнішньої розвідки висловив думку, що президент Росії Володимир Путін контролює ситуацію в районах Бахмута, Вугледара, Авдіївки та Сватово-Кременної особисто, але сил для утримання цих позицій російській армії не вистачає.

"Вони триматимуть ці позиції, тому нові резерви будуть кинуті туди, щоб дотримуватись вказівок Путіна. Інших напрямків, де вони могли розгорнути велику наступальну операцію, немає, тому що для цього потрібні дуже потужні сили. Ми контратакуємо і знищуємо 620, а в деякі дні 1100 осіб", — додав він.

Нагадаємо, за інформацією американських аналітиків з Інституту вивчення війни від 9 квітня, наступальний потенціал Росії продовжує знижуватися вздовж усієї лінії фронту, і ЗС РФ не вдається просунутися на території України.

Також, стало відомо, що у Білому домі бояться невдалого контрнаступу ЗСУ та сподіваються на "менш амбітні" цілі України, оскільки розвідка США вказує на те, що Україна не має можливості витіснити ЗС РФ з місць, де вони закріпилися.