Создатели S.T.A.L.K.E.R. показали сотню машин, закупленных для нужд ВСУ (видео)

Микроавтобусы Volkswagen Transporter были приобретены и подготовлены к отправке командами Natus Vincere, MK Foundation и S.T.A.L.K.E.R. Часть машин уже получили "Волки Да Винчи" и бойцы 41-ой бригады.

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Разработчики игры S.T.A.L.K.E.R. совместно с украинской командой киберспортсменов Natus Vincere и благотворительной организацией MK Foundation приобрели 100 микроавтобусов Volkswagen Transporter для Вооруженных сил Украины. Об этом говорится на официальной станице S.T.A.L.K.E.R.

"Каждое пожертвование, каждая волонтерская инициатива и любая помощь важны и приближают нас к тому дню, когда десятки миллионов людей смогут вернуться к мирной жизни", — говорится в публикации.

Авторы поста отметили, что первые партии машин уже отправились к украинским военным. В частности, четыре микроавтобуса поступили в распоряжение батальону "Волки Да Винчи", а тринадцать предоставлены 41-й отдельной механизированной бригаде.

"Гордимся тем, что помогаем Вооруженным Силам Украины в их героическом труде!" — заключили в команде S.T.A.L.K.E.R.

Volkswagen Transporter для ВСУ

Ранее, 24 декабря, мы писали о том, что в боях под Бахмутом погиб разработчик S.T.A.L.K.E.R. Владимир "Fresh" Ежов. До 2007 года работал в GSC Game World, а также приложил свою руку к созданию S.T.A.L.K.E.R. Clear Sky.

Еще мы сообщали, что в прошлом году "Аккордбанк" совместно с украинской мультигейминговой киберспортивной организацией Natus Vincere (NAVI) банк передал украинской армии 100 автомобилей. Каждая машина предварительно прошла ТО и была окрашена в защитный цвет.

Напомним, что в ноябре 2021 года команда (NAVI) выиграла чемпионат мира по киберспортивной дисциплине CS:GO. Это была первая победа такого уровня за всю историю существования организации.