Розробники S.T.A.L.K.E.R. показали сотню машин, закуплених для потреб ЗСУ (відео)

Мікроавтобуси Volkswagen Transporter були придбані та підготовлені до відправки командами Natus Vincere, MK Foundation та S.T.A.L.K.E.R. Частину машин уже отримали "Вовки Да Вінчі" та бійці 41-ої бригади.

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Розробники гри S.T.A.L.K.E.R. спільно з українською командою кіберспортсменів Natus Vincere та благодійною організацією MK Foundation придбали 100 мікроавтобусів Volkswagen Transporter для Збройних Сил України. Про це йдеться на офіційній станиці S.T.A.L.K.E.R.

"Кожна пожертва, кожна волонтерська ініціатива та будь-яка допомога важливі та наближають нас до того дня, коли десятки мільйонів людей зможуть повернутися до мирного життя", — йдеться у публікації.

Автори посту зазначили, що перші партії машин уже вирушили до українських військових. Зокрема, чотири мікроавтобуси надійшли у розпорядження батальйону "Вовки Да Вінчі", а тринадцять надано 41-й окремій механізованій бригаді.

"Пишаємося тим, що допомагаємо Збройним Силам України в їхній героїчній праці!" — зазначили в команді S.T.A.L.K.E.R.

Volkswagen Transporter для ЗСУ

Раніше, 24 грудня, ми писали про те, що у боях під Бахмутом загинув розробник S.T.A.L.K.E.R. Володимир "Fresh" Єжов. До 2007 року працював у GSC Game World, а також доклав свою руку до створення STALKER Clear Sky.

Ще ми повідомляли, що торік "Акордбанк" спільно з українською мультигеймінговою кіберспортивною організацією Natus Vincere (NAVI) банк передав українській армії 100 автомобілів. Кожна машина попередньо пройшла ТО та була пофарбована у захисний колір.

Нагадаємо, що у листопаді 2021 року команда (NAVI) виграла чемпіонат світу з кіберспортивної дисципліни CS:GO. Це була перша перемога такого рівня за всю історію існування організації.