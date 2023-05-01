Возрожденная 22-я мехбригада получила танки Т-72АМТ украинской модернизации (фото)

С началом полномасштабной войны бригаду возобновили и теперь они имеют на вооружении западную технику и стрелковое вооружение.

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В Украине восстановили 22-ю отдельную механизированную бригаду, которая получила на вооружение западную и украинскую модернизированную технику. Об этом стало известно из пресс-службы бригады в фейсбуке.

Бойцов бригады вооружили украинскими танками Т-72АМТ и Т-72Б. При этом первая партия Т-72АМТ поступила в украинскую армию в феврале 2021 года. Также в марте 2023 были замечены танки Т-72АМТ "мобилизационной" модернизации, которые имеют новые системы наблюдения и прибор ночного видения. Вместе с тем "мобилизационные" машины получили танкисты 3-й танковой бригады.

Танк Т-72АМТ

Как отмечают в "Милитарном", 22-я отдельная мехбигада существовала в Украине с 1992 по 2003 год. Ее переформатировали из 66-й гвардейской механизированной дивизии. Наряду с восстановлением бригада получила новый нарукавный знак: зубр на красно-черном щите. Ранее на логотипе изображались два меча, брама и георгиевская лента.

Обновленный нарукавный знак 22-й бригады

Кроме танков Т-72АМТ, бойцы получили западное стрелковое вооружение, американские броневики HMMWV (Хамви), БМП и разведывательные беспилотники.

Тактический броневик HMMWV

Напомним, 28 апреля бойцы 37-й бригады показали собственное вооружение – броневики M-ATV, ББМ AMX-10RC и ракеты APWKS.

Также 28 апреля в Минобороны Германии назвали сроки поставки десятков танков Leopard 1A5 в Украину.