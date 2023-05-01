Відроджена 22-га мехбригада отримала танки Т-72АМТ української модернізації (фото)

З початком повномасштабної війни бригаду відновили й тепер вони мають на озброєнні західну техніку та стрілецьке озброєння.

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В Україні відновили 22-гу окрему механізовану бригаду, яка отримала на озброєння західну та українську модернізовану техніку. Про це стало відомо з пресслужби бригади у фейсбук.

Бійців бригади озброїли українськими танками Т-72АМТ і Т-72Б. При цьому перша партія Т-72АМТ надійшли в українську армії у лютому 2021 року. Також у березні 2023 року були помічені танки Т-72АМТ "мобілізаційної" модернізації, які мають нові системи спостереження та прилад нічного бачення. Разом з тим "мобілізаційні" машини отримали танкісти 3-ї танкової бригади.

Танк Т-72АМТ

Як зазначають у "Мілітарному", 22-га окрема мехбигада існувала в Україні з 1992 до 2003 року. Її переформатували з 66-ї гвардійської механізованої дивізії. Разом з відновленням бригада отримала новий нарукавний знак: зубр на червоно-чорному щиті. Раніше на логотипі зображувались два мечі, брама та георгіївська стрічка.

Оновлений нарукавний знак 22-ї бригади

Окрім танків Т-72АМТ бійці отримали західне стрілецьке озброєння, американські броньовики HMMWV (Хамві), БМП та розвідувальні безпілотники.

тактичний броньовик HMMWV

Нагадаємо, 28 квітня бійці 37-ї бригади показали власне озброєння — броньовики M-ATV, ББМ AMX-10RC та ракети APWKS.

Також 28 квітня у Міноборони Німеччини назвали терміни постачання десятків танків Leopard 1A5 до України.