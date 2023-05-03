После ночной атаки дронов Кремль "оброс" ограждениями (видео)

По словам журналистов, доступ на Красную площадь закрывают со всех сторон, а по поврежденному куполу Сенатского дворца ползают работники в белых касках.

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После ночной атаки БПЛА, в которой Москва обвинила Киев, возле кремлевской стены появились новые заграждения. Об этом в среду, 3 мая, сообщает российское медиа "Можем объяснить".

По словам журналистов, хоть Красную площадь закрыли еще в апреле, сотрудники Федеральной службы охраны (ФСО) установили ограждения с западной стороны Кремлевской стены, у метро Александровский сад. Также заблокированы проходы и со стороны ГУМА, и со стороны моста Немцова.

Также сообщается, что технические работники в белых касках ползают по поврежденному куполу Сенатского дворца, где расположена рабочая резиденция Владимира Путина.

По сообщению местных жителей, в районе Кремлевской стены не работала мобильная связь.

Ночная атака дронов по Кремлю

Напомним, российские Telegram-каналы сообщали, что в ночь на 3 мая два беспилотника атаковали Кремль. Позже эту информацию также подтвердили в пресс-службе президента РФ. Там заявили, что БПЛА сбили силы ПВО, а от разлета осколков никто не пострадал. Согласно сообщениям росСМИ, Владимира Путина не было в Кремле во время атаки.

В Кремле заявили, что ночная атака на Кремль — это террористический акт, который якобы произвел Киев. В пресс-службе президента РФ убеждены, что целью атаки был Владимир Путин.

Президент Украины Владимир Зеленский опроверг заявления Кремля и отметил, что Украина использует оружие только для того, чтобы освободить свои территории. При этом даже для этих целей вооружений не хватает.

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