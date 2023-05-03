Після нічної атаки дронів Кремль "обріс" огорожами (відео)

За словами журналістів, доступ на Червону площу закривають з усіх боків, а пошкодженим куполом Сенатського палацу повзають працівники в білих касках.

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Після нічної атаки БПЛА, в якій Москва звинуватила Київ, біля кремлівського муру з'явилися нові загородження. Про це у середу, 3 травня, повідомляє російське медіа "Можем объяснить".

За словами журналістів, хоч Червону площу закрили ще у квітні, співробітники Федеральної служби охорони (ФСТ) встановили огорожі із західного боку Кремлівської стіни біля метро Олександрівський сад. Також заблоковано проходи й з боку ГУМА, і з боку мосту Нємцова.

Також повідомляється, що технічні працівники в білих касках повзають пошкодженим куполом Сенатського палацу, де розташована робоча резиденція Володимира Путіна.

За повідомленням місцевих жителів, у районі Кремлівської стіни не працював мобільний зв'язок.

Нічна атака дронів по Кремлю

Нагадаємо, російські Telegram-канали повідомляли, що в ніч проти 3 травня два безпілотники атакували Кремль. Пізніше цю інформацію також підтвердили у пресслужбі президента РФ. Там заявили, що БПЛА збили сили ППО, а від розльоту уламків ніхто не постраждав. Згідно з повідомленнями росЗМІ, Володимира Путіна не було у Кремлі під час атаки.

У Кремлі заявили, що нічна атака на Кремль — це терористичний акт, який нібито зробив Київ. У пресслужбі президента РФ переконані, що метою атаки був Володимир Путін.

Президент України Володимир Зеленський спростував заяви Кремля та зазначив, що Україна використовує зброю лише для того, щоб звільнити свої території. При цьому навіть для цього озброєнь не вистачає.

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