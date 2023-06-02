Под предлогом стажировки: в России укрепили границу курсантами, – Генштаб

В Генштабе сообщили об отправке российских курсантов на западную границу. Между тем 1 июня российские добровольцы начали новый рейд в приграничных районах Белгородской области.

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Российское военное руководство решило укрепить западную границу курсантами, оправдываясь "прохождением стажировки". Об этом сообщает пресс-служба Генерального штаба Вооруженных сил Украины.

Отмечается, что для укрепления западной границы было привлечено около 200 курсантов, которых вооружили стрелковым оружием и гранатометами.

"Так, 31 мая, около 200 курсантов III курса вооруженных стрелковым оружием и гранатометами уже отправлены к западной границе Российской Федерации под предлогом прохождения стажировки", – говорится в сводке.

Рейд в Белгородскую область

Между тем 1 июня бойцы "Русского добровольческого корпуса" (РДК) вновь прорвали российскую границу и ведут бои с Вооруженными силами РФ.

"Обещанная командиром РДК вторая фаза началась! Путинская армия снова бьет по площадям, хотя в этот раз это не мирные украинские города, а уже русские села и деревни. Оставайтесь в своих домах или пройдите в укрытия! РДК не воевал и не воюет с мирным населением!" — сказано в сообщении добровольцев.

В течение дня бойцы РДК сообщали об обстреле из "Града" здания Управления внутренних дел в Шебекино Белгородской области и уничтожении российской военной техники.

2 июня Легион "Свобода России" (ЛСР) опубликовал кадры из Шебекино, снятые с беспилотника. На видео заметен столб густого дыма в районе города и другие очаги возгорания по всей территории.