Турецкий самолет Hürjet совершил первый полноценный полет (видео)

Самолет получил новую окраску. Полет был с закрытым шасси, что позволяет снять ограничения в маневренности и производительности.

Related video

Учебно-тренировочный самолет Hürjet совершил первый испытательный полет с закрытыми створами шасси. Об этом сообщает издание TRT Haber.

Самолет Hürjet выполнил полет в новой расцветке. Испытательный полет состоялся с подъемом шасси в створки. Утверждается, что реактивный самолет полностью производится в Турции. Впервые Hürjet поднялся на 100-летие Турецкой Республики. Полноценный полет совершал летчик-испытатель Эрджан Челик.

"Сегодня мы впервые поднимем шасси Hürjet. Поскольку самолет находится в режиме посадки и взлета со сложенным шасси, его маневренность и производительность, конечно, ограничены. Когда мы поднимем шасси, это ограничение будет устранено, поэтому он сможет маневрировать более комфортно и свободно", — объяснил летчик, в чем принципиальная разница этого испытания.

Турецкий учебно-тренировочный самолет сопровождал истребитель F-16, недавно прошедший модернизацию на предприятиях TAI. Hürjet будут использоваться для обучения летчиков, в том числе для KAAN. Кроме этого, самолет может совершать посадку на десантный корабль TCG Anadolu.

Напомним, 30 мая СМИ писали, что турецкий истребитель KAAN может получить украинский двигатель. "Ивченко-Прогресс" будут конкурировать с британским Rolls-Royce.

13 января 2022 года в Турции заявили о старте серийного производства штурмовиков Hürjet,