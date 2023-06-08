Турецький літак Hürjet здійснив перший повноцінний політ (відео)

Літак отримав нове забарвлення. Політ був із закритим шасі, що дозволяє зняти обмеження у маневреності та продуктивності.

Related video

Учбово-тренувальний літак Hürjet здійснив перший випробувальний політ із закритими створами шасі. Про це повідомляє видання TRT Haber.

Літак Hürjet виконав політ у новому забарвленні. Випробувальний політ відбувся із підйомом шасі у створи. Стверджується, що реактивний літак повністю виготовляють в Туреччині. Вперше Hürjet здійнявся у повітря на 100-річчя Турецької Республіки.

Повноцінний політ здійснював льотчик-випробувач Ерджан Челік.

"Сьогодні ми вперше складемо шасі Hürjet. Оскільки літак знаходиться в режимі посадки і зльоту зі складеним шасі, його маневреність і продуктивність, звичайно, обмежені. Коли ми піднімемо шасі, це обмеження буде усунуто, тож він зможе маневрувати більш комфортно і вільно", — пояснив льотчик, в чому принципова різниця цього випробування.

Турецький учбово-тренувальний літак супроводжував винищувач F-16, який нещодавно модернізували підприємства TAI. Hürjet будуть використовувати для навчання льотчиків, в тому числі для KAAN. Окрім цього літак може здійснювати посадку на десантний корабель TCG Anadolu.

Нагадаємо, 30 травня ЗМІ писали, що турецький винищувач KAAN може отримати український двигун. "Івченко-Прогрес" будуть конкурувати з британським Rolls-Royce.

13 січня 2022 року в Туреччині заявили про старт серійного виробництва штурмовиків Hürjet,