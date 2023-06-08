С каких самолетов ВСУ смогут использовать ракеты "воздух-воздух" AIM-7 Sparrow от США

AIM-7 Sparrow использовалась во многих военных конфликтах. Во время войны во Вьетнаме авиация США смогла сбить около 55 самолетов с применением 600 ракет AIM-7.

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31 мая Пентагон заявил о передаче Киеву ракет класса "воздух-воздух" с осколочно-фугасной боевой частью AIM-7 Sparrow. Из материала портала The Drive следует, что AIM-7 вполне могут использоваться с F-16, которые также получит Украина.

По данным издания, хотя ракету AIM-7 Sparrow сложно назвать новой, она до сих пор находится на вооружении ряда стран, в том числе Израиля, который подвешивает такое вооружение под свои F-15. Кроме того, авторы отмечают, что AIM-7 Sparrow вместе с RIM-7 Sea Sparrow может также использоваться для снаряжения модернизированных ЗРК советского образца.

The Drive также перечислил готовящееся к передаче Киеву вооружение для работы по наземным целям, которое можно применять с F-16. В списке:

управляемые снаряды с лазерной наводкой APKWS (поставлялись для отстрела из пикапов-"техничек");

управляемые бомбы GBU-53 SDB (запланированы к поставке как компонент системы GLSDB);

управляемые авиабомбы JDAM-ER (адаптированы для применения с советских самолетов);

противокорабельные ракеты Harpoon (исключительно для наземных пусковых установок).

Ракеты "воздух-воздух" AIM-7: что о них известно

Оружие имеет среднюю дальность действия. Оно использует радиолокационную головку самонаведения.

Разработка этой ракеты началась сразу после завершения Второй мировой войны. Первое испытание было проведено в 1948 году. Успешный перехват воздушной цели благодаря AIM-7 Sparrow произошел только в декабре 1952 года. На вооружение она была принята в 1956 году.

Она использовалась во многих военных конфликтах. Во время войны во Вьетнаме авиация США смогла сбить около 55 самолетов с применением 600 ракет AIM-7 Sparrow. В июне 1982 года, в ходе Ливанской войны, израильские ВВС этими ракетами сбили 10 сирийских самолетов МиГ-21 и МиГ-23.

В 2000 годах появились более совершенные версии. Появилась ракета AIM-120 AMRAAM, что позволило снять с вооружения Sparrow, но в США все еще используют вариант ракеты корабельного базирования RIM-7 Sea Sparrow.

Основные характеристики ракеты AIM-7 Sparrow

Дальность запуска в переднюю полусферу: 70 км

Стартовый вес: 231,2 кг

Масса боевой части: 39 кг

Диаметр: 0,203 м

Длина: 3,66 м

Время работы двигателя AIM-7E: 2,8 сек.

Размах крыльев: 0,81м

Скорость 4 маха

Напомним, в новом пакете США предоставят Украине ЗРК Avenger, ракеты Zuni и AIM-7. ВСУ получат дополнительные артиллерийские и противотанковые системы, а также десятки миллионов патронов для стрелкового оружия и другие боеприпасы, в частности для ЗРК Patriot и РСЗО HIMARS, что позволит реализовывать наступательные операции по освобождению временно оккупированных территорий.

7 июня СМИ разобрали возможные варианты вооружения для истребителей F-16, которые получит Украина. F-16 – это больше, чем просто западный истребитель. Это универсальная платформа, обладающая огромным набором ракет, которые смогут уничтожать, как бронетехнику, так и корабли.