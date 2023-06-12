"Наступление" или "разведка боем"? Что сейчас происходит на линии фронта — спросили экспертов

Эксперты объяснили Фокусу, в чем разница между "разведкой боем", "контрнаступлением" и "наступлением", а также рассказали, что конкретно сейчас происходит на поле боя.

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После активизации военных действий в Запорожской области некоторые западные СМИ начали называть украинское наступление "разведкой боем". В частности, CNN со ссылкой на неназванного украинского командира пишет о том, что "Украина не начала крупное наступление для возврата своих территорий".

"Местный украинский командир, ведущий войска вдоль той же линии фронта [в Запорожской области], отверг предположение, что Украина начала свою большую попытку вернуть территорию. Вместо этого командующий охарактеризовал удары как "разведку боем" — операции, направленные на прощупывание обороны противника на наличие слабых мест и проверку его боеспособности", — говорится в статье.

Фокус спросил у экспертов, что на самом деле происходит на линии фронта, и попросил объяснить разницу между терминами.

Что означает "разведка боем"?

"Разница между контрнаступлением и разведкой боем — в количестве сил и средств, которые при этом применяются. По предварительным оценкам, [в ВСУ] всего сформировано примерно 25 бригад, а сейчас в боях, если основываться на данных из открытых источников, задействованы около 5-6 бригад. Так что правильнее будет говорить, что в настоящее время проходит один из этапов контрнаступления", — говорит Фокусу военный аналитик Михаил Жирохов.

По словам эксперта, пока на поле боя не задействовали основное количество техники, поставленной Украине партнерами.

"Разведка боем — это термин времен Второй мировой войны. То, что происходит сейчас, я бы назвал подготовительным этапом, но не разведкой боем, этот термин уже устарел и в военной науке не используется", — продолжает Жирохов.

Он также отмечает, что четких критериев, как именно должно выглядеть большое наступление, не существует, поэтому все заявления на эту тему, которые исходят не от официальных украинских лиц, являются лишь предположениями.

Военный эксперт Павел Нарожный, в свою очередь, считает, что само понятие "контрнаступление" трактуется неверно.

"Контрнаступление происходит тогда, когда войска контратакуют врага, который атаковал и еще не успел закрепиться на позициях. Поэтому сейчас происходит не контрнаступление, а наступление. Это главное, что нужно понимать", — говорит Фокусу Нарожный и подчеркивает, что говорить о разведке боем сейчас тоже неправильно.

Силы обороны Украины подтвердили освобождение села Новодаровка Запорожской области. Также украинские бойцы освободили села Благодатное и Макаровка в Донецкой области и подняли желто-голубой флаг над поселком Сторожевое. Все это — за последние пару недель. Такие успехи на поле боя нельзя назвать просто разведкой боем, уверен эксперт.

"Мы уже видим освобожденные населенные пункты на некоторых участках. Это означает, что первая-вторая линии обороны россиян на єтих направлениях прорваны. Поэтому можно говорить о том, что здесь идут активные наступательные действия ВСУ", — считает Нарожный.

Тем временем на флангах, расположенных рядом с Бахмутом, Силы обороны Украины продвинулись на расстояние около 700 метров. По словам спикера Восточной группировки войск ВСУ Сергея Череватого, на бахмутском направлении продолжаются позиционные бои, в ходе которых российские оккупанты безуспешно пытаются провести контратаки. За последние сутки здесь зафиксировали три боестолкновения, противник осуществил 249 артиллерийских обстрелов и два авианалета. В результате были уничтожены 66 оккупантов, 83 получили ранения, а трое были захвачены в плен. Кроме того, Силы обороны уничтожили две российские боевые машины пехоты, две боевые машины десанта, БТР, два самоходных миномета "Нона", гаубицу Д-30, противотанковый ракетный комплекс и полевой склад боеприпасов.

Напомним, Сергей Череватый также рассказал, что российские войска пытаются формировать новые отряды, чтобы укрепить позиции. В последнее время создают роты "Шторм-Z", которые являются репликой на ЧВК "Вагнер".