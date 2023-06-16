"Надо было раньше": Волкер высказался о передаче Украине ракет ATACMS и самолетов

По словам экс-спецпредставителя США, Вашингтон воздерживался от передачи Украине некоторых видов оружия из-за нежелания провоцировать Кремль.

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Украина получила от США достаточную поддержку, чтобы успешно провести контрнаступление, однако это помощь могла бы быть больше. Об этом сказал бывший спецпредставитель США по Украине Курт Волкер в интервью изданию "Укринформ" от 15 июня.

Волкер заявил, что Вашингтон должен усилить помощь Киеву. По его словам, США воздерживались от передачи Украине некоторых видов оружия из-за нежелания провоцировать Кремль.

"Они боятся применения россиянами ядерного оружия. Они озабочены возможностью эскалации по другим направлениям. Поэтому они просто очень и очень аккуратны", — отметил Волкер.

По мнению экс-спецпредставителя США, это стало причиной того, что Украина получила меньше вооружений. Как отмечает дипломат, есть много того, что должно быть передано ВСУ.

"ATACMS, кассетные боеприпасы. Надо было раньше предоставить самолеты. И я все еще считаю, что полезно было бы передать A-10 в дополнение к тому, что мы сейчас делаем из F-16, что тоже можно было бы ускорить", — заявил Курт Волкер.

Напомним, что 14 июня посол Украины в США Оксана Маркарова рассказала, при каком сценарии в Белом Доме разрешат передать Украине дальнобойные ракеты ATACMS. По ее словам, с конца мая в Вашингтоне "изменили тональность" по этому вопросу.

Мы также писали о том, что 17 мая Курт Волкер допустил возможность вступления Украины в НАТО до завершения войны. Дипломат также отметил, что пока невозможно сказать, когда и каким образом закончится российско-украинская война.

Ранее, 24 мая, Курт Волкер заявил, что на сегодняшний день все еще нет перспектив для того, чтобы начать настоящие мирные переговоры между Украиной и Российской Федерацией и связано это с позицией Кремля и его лидера.