"Прогрызают оборону": в НГУ рассказали об успехах наступления на Мелитопольском направлении

По словам представителя Нацгвардии Николая Уршаловича, украинские защитники продвигаются в условиях заминированной местности и регулярных обстрелов из танков, артиллерии и РСЗВ.

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На Мелитопольском направлении Силы обороны и безопасности Украины упорно преодолевают российскую оборону, не позволяя оккупантам вернуть утраченные позиции. Об этом 20 июля рассказал замдиректора департамента планирования применения Главного управления Нацгвардии Николай Уршалович.

Чиновник Нацгвардии подтвердил, что подразделения 15-й бригады оперативного назначения НГУ вместе с Вооруженными силами Украины продолжают успешное наступление на этом направлении. В условиях заминированной местности и интенсивного огневого воздействия врага, украинские штурмовые группы продвигаются на юг и юго-восток, подвергаясь обстрелам из ракетно-артиллерийских систем, танков и авиации.

"Наши солдаты и офицеры буквально "прогрызают" оборону врага. Штурмовые группы действуют в четком взаимодействии с другими подразделениями", — сказал Уршалович.

По его словам, инженерные подразделения также играют ключевую роль в обеспечении успеха наступательных операций. Благодаря ежедневному продвижению на несколько сотен метров и закреплению на достигнутых рубежах, украинские силы предотвращают контратаки противника и удерживают свои позиции.

Ситуация на Мелитопольском направлении — последние новости

19 июля стало известно, что Силы обороны продвинулись на один километр вдоль линии фронта на Мелитопольском направлении и нанесли ВС РФ ощутимые потери. Тогда также сообщалось, что оккупационные войска сосредоточились на защите ротных опорных пунктов.

Согласно заявлениям мэра города Ивана Федорова, на территории рядом с бывшим детским санаторием, который оккупанты с самого начала войны превратили в военный госпиталь, наблюдается постоянное движение карет скорой помощи и грузовиков с ранеными оккупантами в течение всего дня и ночи.

Днем ранее, 18 июля, сообщалось, что на Таврическом направлении ВС РФ провели более 20 атак и осуществили целых 678 обстрелов позиций украинских войск. Вместе с тем Силы обороны Украины смогли ответить на эти провокации и нанесли втрое больше ударов.

В тот же день мэр Мелитополя сообщил, что в городе и соседнем поселке Михайловка прогремела серия взрывов.