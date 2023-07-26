США хватит вооружений для своей армии и для помощи Украине, – Пентагон

Вашингтон всегда будет поддерживать уровень обороны своей страны и в то же время будет иметь возможность помогать Киеву, заверила заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх.

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Заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх 26 июля на пресс-брифинге заявила, что США имеют достаточно вооружений как для обеспечения своей армии, так и для оказания военной помощи Украине.

Она отметила, что каждый пакет помощи для Киева формируется коллегиально.

"У нас есть встречи, на которых наши службы могут взвесить то, что у них есть, а затем, конечно, секретарь и председатель беседуют с президентом, с Белым домом о том, что нужно получить Украине", — сказала она.

Сингх подчеркнула, что США будут всегда поддерживать уровень своей обороны и в то же время будут иметь возможность поддерживать Украину.

"Одна из вещей, которую продолжает повторять президент и продолжает повторять госсекретарь — это то, что мы с Украиной на долгосрочную перспективу. И поэтому мы будем продолжать оценивать, что мы можем предоставить им, не опускаясь ниже нашего собственного уровня готовности", — добавила она.

В Пентагоне надеются, что обучение украинских пилотов на F-16 начнется этим летом в Европе.

"Что касается обучения F-16, как вы знаете, Дания и Нидерланды объявили об этом — их коалиция, что они начнут обучение украинских пилотов. Они надеются, что он начнется этим летом и, скорее всего, пройдет в Европе", — сообщила Сабрина Сингх.

Также она напомнила, о заявлении Великобритании относительно базовой летной и языковой подготовки для украинских пилотов, которая начнется в течение нескольких недель.

Напомним, на днях США выделили очередной пакет помощи Киеву на $400 млн. В перечне, опубликованном оборонным ведомством США, есть ракеты для ПВО, высокоточные снаряды для HIMARS, а также БК для артиллерии и минометов.

Кроме этого, США пригрозили РФ в случае нападений на корабли в Черном море. Государства, участвовавшие в "зерновой сделке" и чьи суда сейчас находятся в Черном море, тяжело отреагируют на возможную атаку РФ на их корабли.