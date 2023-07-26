США вистачить озброєнь для своєї армії і для допомоги Україні, — Пентагон

Вашингтон завжди підтримуватиме рівень оборони своєї країни і водночас матиме змогу допомагати Києву, запевнила заступник прес-секретаря Пентагону Сабріна Сінгх.

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Заступник прес-секретаря Пентагону Сабріна Сінгх 26 липня на прес-брифінгу заявила, що США мають достатньо озброєнь як для забезпечення своєї армії, так і для надання військової допомоги Україні.

Вона зазначила, що кожен пакет допомоги для Києва формується колегіально.

"У нас є зустрічі, на яких наші служби можуть зважити те, що в них є, а потім, звісно, секретар і голова розмовляють із президентом, із Білим домом про те, що потрібно отримати Україні", — сказала вона.

Сінгх наголосила, що США завжди підтримуватимуть рівень своєї оборони і водночас матимуть можливість підтримувати Україну.

"Одна з речей, яку продовжує повторювати президент і продовжує повторювати держсекретар — це те, що ми з Україною на довгострокову перспективу. І тому ми продовжуватимемо оцінювати, що ми можемо надати їм, не опускаючись нижче нашого власного рівня готовності", — додала вона.

У Пентагоні сподіваються, що навчання українських пілотів на F-16 розпочнеться цього літа в Європі.

"Що стосується навчання F-16, як ви знаєте, Данія і Нідерланди оголосили про це — їхня коаліція, що вони почнуть навчання українських пілотів. Вони сподіваються, що воно почнеться цього літа і, найімовірніше, пройде в Європі", — повідомила Сабріна Сінгх.

Також вона нагадала, про заяву Великої Британії щодо базової льотної та мовної підготовки для українських пілотів, яка розпочнеться протягом кількох тижнів.

Нагадаємо, днями США виділили черговий пакет допомоги Києву на $400 млн. У переліку, опублікованому оборонним відомством США, є ракети для ППО, високоточні снаряди для HIMARS, а також БК для артилерії і мінометів.

Крім цього, США пригрозили РФ у разі нападів на кораблі в Чорному морі. Держави, які брали участь у "зерновій угоді" і чиї судна зараз перебувають у Чорному морі, важко відреагують на можливу атаку РФ на їхні кораблі.