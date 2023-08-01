Появились спутниковые снимки ремонта Крымского моста после атаки 17 июля (фото)

В результате взрывов 17 июля на мосту через Керченский пролив обрушился один из автомобильных пролетов. Власти РФ обещали отремонтировать и запустить часть переправы к середине сентября, остальную — к 1 ноября.

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В Сети появились новые спутниковые снимки Крымского моста, который ремонтируют после повреждения в результате атаки 17 июля. Фото опубликовал сотрудника отдела исследований внешней и оборонной политики Американского института предпринимательства (AEI) Брэди Африк.

"Текущий ремонт Крымского моста можно увидеть на новых спутниковых снимках Керченского пролива. Мост был разрушен в начале этого месяца", — говорится в сообщении.

Ремонт моста через Керченский пролив после атаки 17 июля Фото: Planet Labs PBC

Напомним, 17 июля на Крымском мосту, который соединяет территорию России с аннексированным полуостровом, раздались взрывы. В результате атаки обрушился один из автомобильных пролетов. Погибли мужчина и женщина, травмы получил 14-летний ребенок. После взрывов паромную переправу через Керченский пролив использовали только для перевозки грузового транспорта, а легковые автомобили разворачивали обратно.

В Национальном антитеррористическом комитете (НАК) РФ заявили, что Крымский мост атаковали с помощью двух украинских надводных БПЛА.

Президент России Владимир Путин назвал взрыв на переправе "терактом" и потребовал конкретных предложений по обеспечению безопасности, поскольку это уже второй подобный случай.

В правительстве РФ отметили, что опоры Крымского моста остались целы, а восстановительные работы будут идти круглосуточно. Один из поврежденных пролетов планируют отремонтировать и запустить 15 сентября. По второй стороне моста двустороннее движение намерены возобновить к 1 ноября.

В СБУ в свою очередь отметили, что нормы международного права позволяют перерезать логистические пути противника, а Крымский мост, построенный российскими оккупантами, является одним из транспортных коридоров военных поставок для ВС РФ. Все детали пообещали раскрыть после победы в войне с РФ.

Фокус писал 31 июля, что на Керченском проливе появились антидиверсионные боновые заграждения, благодаря которым россияне надеются защитить Крымский мост. Средства призваны остановить надводные и подводные дроны, которыми может атаковать Украина.

Военные эксперты отмечали 1 августа, что эффективность такой защиты можно проверить только на практике.