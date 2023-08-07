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Военный Фокус Российско-украинская война В России погиб военкор Владлен Татарский

Приезжали взрывотехники: из-за ликвидированного Татарского в Москве переполох, — соцсети

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Убитый пропагандист Владлен Татарский

На могиле пропагандиста обнаружили предмет, который точно не должен был там быть. По сообщению пабликов, на место вызвали взрывотехников, и те проверили его на взрывчатку.

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В Москве стали обнаруживать дроны в самых неожиданных местах. Один из беспилотников нашли на Троекуровском кладбище на могиле ликвидированного несколько месяцев назад российского пропагандиста Владлена Татарского. Об этом информирует телеграм-канал ВЧК-ОГПУ.

"В ночь на 5 августа — сотрудники Росгвардии провели плановый обход территории Троекуровского кладбища, где на могиле Максима Фомина (Владлена Татарского) нашли достаточно мощный дрон. Взрывных устройств рядом не было. Проводится расследование — кому понадобилось тащить БпЛА на могилу, и не имеет ли находка какого-то тайного значения", — говорится в сообщении.

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Это уже второй случай за последнюю неделю, 3 августа на месте захоронения Татарского также нашли беспилотник.

Кроме этого паблик пишет, что еще один случай с участием дрона произошел с директором проекта "Траст" банка по фамилии Бабкин. Он ехал в своем авто и заметил дрон, который двигался в сторону центра. Далее БпЛА просто влетел в авто финансиста. Пострадавший обратился в полицию.

Также на дереве на улице Волочаевской на уровне 3-го этажа нашли еще один дрон. Его сняли и отправили на исследование. Дело в том, что через дорогу напротив места обнаружения БпЛА расположено здание Росрезерва.

Зато в телеграмм-канале, посвященном пропагандисту Владлену Татарскому, информацию о "таинственных" дронах на кладбище опровергают.

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В телеграм-канале "Книги Владлена Татарского" ранее сообщили, что на могилу пропагандиста действительно положили дрон, но это был дрон, названный в его честь.

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Ликвидация пропагандиста Владлена Татарского

2 апреля, в кафе в Санкт-Петербурге, проходил творческий вечер российского военкора Владлена Татарского. Во время события прогремел взрыв, в результате которого есть один погибший — сам автор творческого мероприятия Владлен Татарский.

Впоследствии российские СМИ распространили информацию, чтопричиной взрыва стала статуэтка, которую принесла и вручила пропагандисту одна из посетительниц.

3 апреля стало известно, что подозреваемую в подрыве российского военкора и пропагандиста Владлена Татарского Дарью Трепову задержали силовики РФ.

Уже на следующий день Дарью Трепову обвинили в совершении теракта в составе организованной группы, а также в незаконном хранении взрывных устройств.