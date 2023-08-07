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Воєнний фокус Російсько-українська війна У Росії загинув військкор Владлен Татарський

Приїздили вибухотехніки: через ліквідованого Татарського у Москві переполох, — соцмережі

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Вбитий пропагандист Владлен Татарський

На могилі пропагандиста виявили предмет, який точно не мав там бути. За повідомленням пабліків, на місце викликали вибухотехніків, і ті перевірили його на вибухівку.

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У Москві стали виявляти дрони в найбільш неочікуваних місцях. Один із безпілотників знайшли на Троєкуровському кладовищі на могилі ліквідованого кілька місяців тому російського пропагандиста Владлена Татарського. Про це інформує телеграм-канал ВЧК-ОГПУ.

"У ніч проти 5 серпня – співробітники Росгвардії провели плановий обхід території Троєкуровського кладовища, де на могилі Максима Фоміна (Владлена Татарського) знайшли досить потужний дрон. Вибухових пристроїв поряд не було. Проводиться розслідування – кому знадобилося тягнути БпЛА на могилу, і чи знахідка не має якогось таємного значення", — йдеться в повідомленні.

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Це вже другий випадок за останній тиждень, 3 серпня на місці захоронення Татарського також знайшли безпілотник.

Крім цього паблік пише, що ще один випадок за участю дрона стався з директором проєкту "Траст" банку на прізвище Бабкін. Він їхав у своєму авто і помітив дрон, який рухався у бік центру. Далі БпЛА просто влетів у авто фінансиста. Постраждалий звернувся до поліції.

Також на дереві на вулиці Волочаєвській на рівні 3-го поверху знайшли ще один дрон. Його зняли та відправили на дослідження. Справа у тому, що через дорогу навпроти місця виявлення БпЛА зрозташована будівля Росрезерва.

Натомість у телеграм-каналі, присв'яченому пропагандисту Владлену Татарському, інформацію про "таємничі" дрони на кладовищі спростовують.

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В телеграм-каналі "Книги Владлена Татарського" раніше повідомили, що на могилу пропагандиста дійсно поклали дрон, але то був дрон, названий на його честь.

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Ліквідація пропагандиста Владлена Татарського

2 квітня, у кафе в Санкт-Петербурзі, відбувався творчий вечір російського військкора Владлена Татарського. Під час події пролунав вибух, внаслідок якого є один загиблий — сам автор творчого заходу Владлен Татарський.

Згодом російські ЗМІ поширили інформацію, що причиною вибуху стала статуетка, яку принесла і вручила пропагандисту у одна з відвідувачок.

3 квітня стало відомо, що підозрювану в підриві російського військкора та пропагандиста Владлена Татарського Дар'ю Трепову затримали силовики РФ.

Вже наступного дня Дар'ю Трепову звинуватили у скоєнні теракту у складі організованої групи, а також у незаконному зберіганні вибухових пристроїв.