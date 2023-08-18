Уже в этом месяце: Дания объявила о начале обучения украинских пилотов на F-16, — CNN

По данным издания, обучение будут проводить в сотрудничестве с коалицией из 11 стран.

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Украинские пилоты начнут обучение на многоцелевых истребителях F-16 в Дании в конце августа. Об этом сообщил в пятницу, 18 августа, американский телеканал CNN со ссылкой на Министерство обороны королевства.

Указано, что программа обучения будет осуществляться в сотрудничестве с коалицией из 11 государств. Больше подробностей оборонное ведомство не сообщило.

Передача Украине истребителей F-16

18 августа СМИ сообщали, что Белый дом одобрил передачу истребителей F-16 в Украину из Дании и Нидерландов. По информации журналистов, Вашингтон выразил обязательства перед странами ускорить процесс утверждения всех необходимых согласований для передачи истребителей Киеву. Военно-воздушные силы Украины смогут получить F-16 после завершения обучения пилотов.

Стоит отметить, что ранее журналисты The Wall Street Journal сообщали, что Украине, вероятно, предстоит подождать еще год без поставок истребителей F-16. Издание мотивировало это неопределенностью со стороны западных чиновников в вопросах обучения украинских летчиков.

Напомним, 9 августа директор информационно консалтинговой компании Defense Express Сергей Згурец предположил, что Киев может получить истребители F-16 в первом квартале 2024 года.