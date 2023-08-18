Уже цього місяця: Данія оголосила про початок навчання українських пілотів на F-16, — CNN

За даними видання, навчання проводитимуть у співпраці з коаліцією з 11 країн.

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Українські пілоти почнуть навчання на багатоцільових винищувачах F-16 у Данії наприкінці серпня. Про це повідомив у п'ятницю, 18 серпня, американський телеканал CNN із посиланням на Міністерство оборони королівства.

Зазначено, що програма навчання здійснюватиметься у співпраці з коаліцією з 11 держав. Більше подробиць оборонне відомство не повідомило.

Передача Україні винищувачів F-16

18 серпня ЗМІ повідомляли, що Білий дім схвалив передачу винищувачів F-16 в Україну з Данії та Нідерландів. За інформацією журналістів, Вашингтон висловив зобов'язання перед країнами прискорити процес затвердження всіх необхідних погоджень для передачі винищувачів Києву. Військово-повітряні сили України зможуть отримати F-16 після завершення навчання пілотів.

Варто зазначити, що раніше журналісти The Wall Street Journal повідомляли, що Україні, ймовірно, доведеться почекати ще рік без постачань винищувачів F-16. Видання мотивувало це невизначеністю з боку західних чиновників у питаннях навчання українських льотчиків.

Нагадаємо, 9 серпня директор інформаційно-консалтингової компанії Defense Express Сергій Згурець припустив, що Київ може отримати винищувачі F-16 у першому кварталі 2024 року.