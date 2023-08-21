Передача Украине F-16: не все самолеты можно будет использовать в бою, – СМИ

По мнению военного эксперта Шона Белла, некоторые из предоставленных Украине самолетов могут быть задействованы для наблюдения или обучения.

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Часть истребителей F-16, которые Украине передадут Дания и Нидерланды, могут быть использованы для наблюдательных или учебных миссий. Об этом написал военный эксперт Шон Белл в своей колонке для Sky News 21 августа.

Эксперт отметил, что пока не известно точное количество обещанных Украине истребителей, однако, по его данным, это может быть до 61 самолета. При этом не все них могут быть задействованы непосредственно в выполнении боевых заданий.

Как отмечает Шон Белл, часть из них будут двухместными. По словам эксперта, такие самолеты, как правило, используются для наблюдения или обучения.

Шон Белл также отметил, что Украине нужно будет разместить некоторое количество F-16 подальше от линии фронта для обучения следующего поколения военных летчиков.

Военный эксперт заявил, что соглашение о передаче Украине F-16 является "большим шагом вперед", однако должно пройти некоторое время, прежде чем они поднимутся в воздух. Причиной тому, по мнению автора публикации, является сложное и длительное обучение пилотов и наземного персонала.

"Мы не увидим их вовлеченными в войну, вероятно, до начала следующего года", — считает Шон Белл.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский 20 августа сообщил о положительном решении вопроса поставки истребителей F-16. По словам главы государства, Украина получит 42 самолета.

Посол России в Дании 21 августа осудил передачу Украине F-16, назвав этот шаг "эскалацией". В ответ глава Минобороны Дании заявил, что российскому дипломату должно быть стыдно за эти слова.

Мы также писали 21 августа о том, что какие самолеты F-16 получит Украина. По данным СМИ, речь идет о самолетах, модернизированных в 1990-2000-х годах по программе Mid-Life Update – MLU.