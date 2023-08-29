Ракетный удар по "Десне": расследователи выяснили, наказали ли руководителей воинской части

Согласно данным расследователей, в учебном центре находилось 2 тысячи человек, а не 250, как сообщалось официально. При этом так и не удалось узнать, наказали ли должностных лиц, которые допустили такое скопление людей в одном месте.

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17 мая 2022 года РФ осуществила массированный ракетный удар по 169-му учебному центру "Десна", расположенному в Черниговской области. Семьи почти 70-ти бойцов, которые там находились, до сих пор точно не знают, что произошло. Официально бойцы — "пропали без вести". В деталях ситуации, которая сложилась после российского обстрела, разбирались журналисты издания "Украинская правда".

Статья "Украинской правды" состоит из двух частей. В первой части родственники пропавших без вести бойцов ВСУ рассказывают, как скитаются по инстанциям, пытаясь что-то узнать. Во второй части речь идет о расследованиях, которые ведут украинские правоохранители. Похоже, уголовные производства открыты, но только общие — против преступлений РФ во время вторжения в Украину.

Ракетный удар по "Десне"

Россия ударила по учебному центру "Десна" на Черниговщине в ночь на 17 мая 2022 года. После этого чиновники официально сообщили, что обнаружили 87 погибших — об этом рассказал в обращении президент Украины Владимир Зеленский.

Издание привело некоторые детали по результатам собственного расследования. В частности указали, что насчитали 161 пострадавших:

официально погибших — 63 чел;

раненых — 30 чел;

пропавших без вести — 68 чел.

Расследование ракетного удара по "Десне"

"УП" установила, что расследование ракетного обстрела имеет определенные особенности. В частности, СБУ открыла дело против России — она совершила обстрел и ее военные являются фигурантами по статьям "убийство" и "покушение на изменение государственных границ". Дело открыли, получив результаты служебного расследования. Также выясняют, работал ли корректировщик, который навел российские ракеты.

ГБР тем временем дело не открыло, утверждает издание. Причина — отсутствие документов с результатами служебного расследования. Между тем именно эта структура могла бы довести дело до суда за служебную халатность.

Служебная халатность, подозревают журналисты, может касаться того, что на территории учебного центра находилось не 250 человек, как заявили официально, а 2 тыс. — именно такое число называют собратья.

Анонимные источники "УП" предполагают, что может идти речь о следующих нарушениях: не рассредоточение личного состава и нарушение Порядка организации боевого дежурства. Именно к таким выводам пришло служебное расследование, которое все же провели военные.

Пока официально не сообщали, наказаны ли виновники среди командования части. В частности, называют трех человек: руководителя учебного центра "Десна", заместителя руководителя (начальник штаба) и оперативный дежурный. Издание обратилось к командованию Сухопутных войск ВСУ, неделю ждало ответа, но ответа не было.

Пропавшие без вести в "Десне"

Разбор завалов длился 4-5 дней, говорится в материале издания. Один из пропавших — Андрей Лукьянчук, с семьей которого пообщались журналисты. Выяснилось, что его не было в списках 200-ых или 300-ых. Когда же обратились к одному из командиров, то услышали, что люди "испарились". Сестра Андрея отметила, что так говорить родственникам "бессовестно".

С другой стороны, издание пообщалось с анонимным источником в правоохранительных органах. Собеседник подтвердил, что тел просто нет: "Там прилетело в скопление людей. В эпицентре прилета людей разорвало на атомы".

Сейчас семьи пропавших без вести продолжают получать заработную плату бойцов: она поступает, хотя иногда и бывают задержки. Также они имеют право на выплату в связи с гибелью родственника — это 1,3 млн грн (выплаты зависят от того, что смерть произошла не в месте боевых действий).

Тем временем люди страдают от неизвестности, пишет издание. Чтобы определить, что член их семьи действительно погиб, нужно провести опознание, например, по ДНК. Но это невозможно, потому что нет тела. Поэтому существует другой вариант — устанавливать факт через суд, пояснил адвокат Андрей Панчишин. Около 20 судебных разбирательств уже состоялось, судьи становились на сторону семей. Впрочем, было одно исключение — судья Татьяна Дубас отказала жене павшего, потому что ей "не хватило доказательств".

Родственники Андрея Лукьянчука все же смогли похоронить гроб с частями телами бойца. Рассказали, что в августе 2022 года им позвонили и сообщили о совпадении ДНК с останками одного из тел. Они получили ящик размером 10 на 15 см — он вмещал "две ноги от колена до пятки". Содержимое ящика и похоронили.

Семьи пропавших без вести бойцов утверждают, что с ними неохотно общаются в воинских частях, правоохранители и представители власти. Поэтому журналисты "УП" предположили, что возможно замалчивание причин трагедии в учебном центре "Десна".

Напоминаем, 28 августа ВС РФ ударили по Украине крылатыми ракетами "Калибр" и управляемыми авиабомбами. Одна из ракет попала в промышленное предприятие в Полтавской области: два дня разбирали завалы и обнаружили четыре тела. 19 августа враг запустил ракету "Искандер" по Драмтеатру в Чернигове: взрыв убил семь человек.