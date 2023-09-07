"Продемонстрировать легитимность": РФ готовится к псевдовыборам на оккупированных территориях, — ЦНС

Российские оккупанты пытаются сделать "день единого голосования" на псевдовыборах в местные органы власти и Госдуму страны-агрессора красивой легитимной картинкой для российской пропаганды.

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Сегодня, 7 сентября, последний день так называемого "досрочного голосования", которое оккупанты проводят на улицах населенных пунктов временно оккупированных регионов Украины с помощью "мобильных участков". Об этом сообщает Центр национального сопротивления (ЦНС).

Завтра, 8 сентября, захватчики откроют "избирательные участки", которые будут работать три дня, но уже сегодня россияне начинают организовывать массовку, для чего закрывают бюджетные учреждения, привлекают "волонтеров" из студентов различных учебных заведений, завозят псевдожителей из России. И все это — под прицелами автоматов и расставленных камер так называемых "журналистов" и "военкоров".

"Пустоту большинства участков будут объяснять тем, что большинство населения проголосовало по месту жительства... Однако важным нюансом является то, что жители ВОТ не спешат посещать участки и поэтому Кремль придумал схему, в которой отсутствие явки на "выборах" можно скрыть. Поэтому "голосование" растянули", — добавляют в ЦНС.

Как подчеркивают специалисты Центра, весь этот фарс под названием "выборы в РФ", где выборы по сути на самом деле отсутствуют, имеет одну четкую пропагандистскую цель: продемонстрировать "легитимность" российской власти на временно оккупированных территориях и "единство нации" вокруг своего фюрера.

Однако уже сейчас известно, что ажиотажа вокруг этих псевдовыборов не наблюдается и оккупантам придется приложить усилия для имитации легитимности "избирательного процесса". Поэтому, например, в оккупированных районах Херсонской области "местные" власти начали раздачу продуктовых наборов рядом с "пунктами голосования". Таким образом российские агрессоры создают привлекательные картинки для своих "медиа".

Центр национального сопротивления призывает жителей временно оккупированных регионов и в дальнейшем игнорировать "выборы" и предупреждает о возможных провокациях россиян на "избирательных участках", чтобы иметь повод мобилизовать свое общество на войну.

Псевдовыборы РФ: что известно

В конце августа стало известно, что оккупационная власть все же готовится к проведению так называемых выборов в местные советы на временно оккупированных территориях Украины. Как пишет Фокус, захватчики даже позволили местным жителям голосовать без российских паспортов.

При этом партизанское движение АТЕШ предупредило, что благодаря "избирательным спискам" захватчики смогут обновить списки для мобилизации, а Мариупольский городской совет назвал псевдовыборы "насмешкой над демократией".

В то же время Верховная Рада Украины призвала мировую общественность не признавать эти "выборы" РФ, которые она проводит под дулами автоматов.