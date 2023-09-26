Гибель адмирала Соколова: в разведке Британии объяснили, как это повлияет на Черноморский флот РФ

Удары Сил обороны по оккупированному полуострову привели к гибели по меньшей мере 33 российских офицеров и ранению более 100 военнослужащих РФ.

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В результате ударов украинских военных по штабу Черноморского флота во временно оккупированном Севастополе в Крыму погиб командующий Черноморского флота Российской Федерации Виктор Соколов. Аналитики Института изучения войны считают, что это может повлиять на управление ЧФ. Об этом говорилось в ежедневном отчете ISW за 25 сентября.

Отметили, что кроме Соколова, погибли еще 33 российских офицера, тогда как ранения получили еще 105 военнослужащих РФ.

23 сентября глава Главного управления разведки Министерства обороны Украины (ГУР МОУ) генерал-лейтенант Кирилл Буданов заявил, что из-за удара ВСУ были тяжело ранены командир 200-й отдельной мотострелковой бригады Северного флота РФ генерал-лейтенант Олег Цеков и командир российской группировки войск в Запорожской области генерал-полковник Александр Романчук.

Кроме этого, в результате удара по десантному кораблю "Минск" в Севастополе 13 сентября, по сообщению Сил специальных операций Вооруженных сил Украины, погибло 62 человека. Военные отметили, что во время атаки на корабле было много личного состава, ведь корабль "Минск" должен был заступать на боевое дежурство 14 сентября.

Аналитики заявили, что пока не имеют подтверждения того, что Виктор Соколов или другие высокопоставленные российские командиры погибли в результате украинских ударов, однако российское командование смогло бы опровергнуть эти данные, если они являются ложными.

"Гибель Соколова и других российских офицеров, о которой сообщается, приведет к значительным сбоям в командовании и управлении Черноморским флотом России", — говорилось в сообщении.

Удар по Черноморскому флоту РФ

22 сентября временно оккупированный Севастополь в Крыму подвергся ракетной атаке. В частности, удар был нанесен по штабу Черноморского флота РФ в момент проведения совещания руководящего состава российского флота.

Тогда Минобороны РФ заявило о якобы сбитии украинских управляемых ракет и беспилотников. В частности, по их информации, российская ПВО перехватила одну ракету и два БПЛА у западного побережья Крыма.

25 сентября стало известно, что во время атаки по Черноморскому Флоту РФ оккупанты понесли значительные потери среди живой силы — погибли десятки офицеров и более сотни были ранены. Тогда же сообщили о смерти командующего Черноморского флота России адмирала Виктора Соколова.

Во время последних атак в Крыму российские оккупанты потеряли почти сотню солдат и более сотни были ранены. Такую цифру назвали в пресс-службе Сил специальных операций ВСУ 25 сентября.

Напомним, 23 сентября в сети опубликовали спутниковые снимки того, как изменился штаб ЧФ РФ после украинской атаки.