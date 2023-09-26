Мобилизация в Украине: кого из медиков могут забрать в ВСУ уже в октябре

По словам журналистов, встать на воинский учет нужно только в том случае, если женщина не достигла возраста в 60 лет, а также если ВВК признала ее непригодной к военной службе.

Related video

Уже с первого октября 2023 года женщины в Украине, которые имеют медицинское или фармацевтическое образование, должны встать на военный учет. Об этом сообщает издание "Медична справа".

Сообщается, что в октябре 2022 года вступил в силу Закон Украины "О внесении изменений в статью 1 Закона Украины "О воинской обязанности и военной службе" о взятии женщин на воинский учет военнообязанных" от 07.10.2022.

Издание пишет, что встать на воинский учет нужно только в том случае, если женщина не достигла возраста в 60 лет, а также если ВВК признала ее непригодной к военной службе. Если у украинки есть образование, родственное соответствующей военно-учетной специальности, то она также может стать на воинский учет, но по собственному желанию.

Отмечается, что женщин возьмут на воинский учет в ТЦК с такими специальностями как физическая терапия, эрготерапия, медицинская и психологическая реабилитация, стоматология, медсестринство, фармация, биомедицинская инженерия, биотехнологии и биоинженерия. Также на учет будут брать операторов медицинского оборудования, окулистов, специалистов в области медико-профилактического дела и прочих.

Напомним, что в ГПСУ ответили, что будет с незаконно выехавшими мужчинам. По словам спикера ведомства Андрея Демченко, украинцы призывного возраста по-прежнему пытаются выехать из страны различными способами. Некоторых ловят, но части граждан все же удается осуществить незаконный план.

Также СМИ рассказали, кто из мужчин точно получит отсрочку от призыва в ВСУ. Законодательство предусматривает отсрочку от мобилизации для некоторых категорий военнообязанных граждан в возрасте от 18 до 60 лет. В частности, речь идет о лицах, которые получили бронь от органов власти.