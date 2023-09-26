Мобілізація в Україні: кого з медиків можуть забрати до ЗСУ вже в жовтні

За словами журналістів, стати на військовий облік потрібно тільки в тому разі, якщо жінка не досягла віку в 60 років, а також якщо ВЛК визнала її непридатною до військової служби.

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Уже з першого жовтня 2023 року жінки в Україні, які мають медичну або фармацевтичну освіту, мають стати на військовий облік. Про це повідомляє видання "Медична справа".

Повідомляється, що в жовтні 2022 року набув чинності Закон України "Про внесення змін до статті 1 Закону України "Про військовий обов'язок і військову службу" щодо взяття жінок на військовий облік військовозобов'язаних" від 07.10.2022.

Видання пише, що стати на військовий облік потрібно тільки в тому разі, якщо жінка не досягла віку 60 років, а також якщо ВЛК визнала її непридатною до військової служби. Якщо в українки є освіта, споріднена з відповідною військово-обліковою спеціальністю, то вона також може стати на військовий облік, але за власним бажанням.

Зазначається, що жінок візьмуть на військовий облік у ТЦК за такими спеціальностями як фізична терапія, ерготерапія, медична та психологічна реабілітація, стоматологія, медсестринство, фармація, біомедична інженерія, біотехнології та біоінженерія. Також на облік братимуть операторів медичного обладнання, окулістів, спеціалістів у галузі медико-профілактичної справи та інших.

Нагадаємо, що в ДПСУ відповіли, що буде з чоловіками, які незаконно виїхали. За словами спікера відомства Андрія Демченка, українці призовного віку, як і раніше, намагаються виїхати з країни різними способами. Деяких ловлять, але частині громадян все ж вдається здійснити незаконний план.

Також ЗМІ розповіли, хто з чоловіків точно отримає відстрочку від призову до ЗСУ. Законодавство передбачає відстрочку від мобілізації для деяких категорій військовозобов'язаних громадян віком від 18 до 60 років. Зокрема, йдеться про осіб, які отримали бронь від органів влади.