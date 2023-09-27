"Инструкции НАТО не действуют": бойцы ВСУ не довольны обучением на западе, — СМИ

Инструкторы НАТО не учили бойцов ВСУ работать с беспилотниками, а ответы на вопросы искали в Youtube. Бойцы предлагают инструкторам посетить линию фронта в Украине и увидеть, как все происходит на самом деле.

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С лета 2022 года украинские военные начали учиться у своих коллег из стран НАТО. В частности, в Великобритании устроили подготовку десятков тысяч новобранцев ВСУ, а в Германии бойцы получали навыки работы на западной бронетехнике — танках Leopard, БМП Bradley и M109 Paladin. Также учились стрелять из современных пушек, САУ и РСЗО. В сентябре 2023 года бойцы заявили, что имеют замечания к содержанию учебной программы, которую предлагают им инструкторы из стран-членов НАТО. О ситуации написало издание Le Monde.

Издание пообщалось с несколькими бойцами ВСУ, которые находятся на южном и восточном участке фронта. Бойцы прошли обучение и Германии или в Британии и обнаружили, что учителя из стран НАТО готовили их к боевым действиям, которых в Украине нет.

Инструкторы обучают согласно западным стандартам: например, должна быть сильная поддержка с воздуха, танки должны двигаться колоннами, траншеи должны быть мелкими, а разминирование — тотальным. Между тем реалии войны таковы, что украинские воины не могут применить науку, полученную от западных учителей. Поэтому иногда они больше полезной информации получают из Youtube, чем от инструкторов.

Бойцы, с которыми общались журналисты, являются опытными воинами. Каждый из них высказал свои замечания по содержанию учебных программ НАТО.

Обучение ВСУ за рубежом: детали

Под Клещиевкой к югу от Бахмута журналисты Le Monde встретились с командиром минометной части Иваном Степановичем. Прежде всего он заявил, что фронт не может позволить себе отправлять на обучение опытных солдат — они нужны для ведения боев. Отметил, что поставки боеприпасов пока на нормальном уровне, но фронту не хватает человеческого ресурса.

Командир танковой бригады Евгений наоборот уверен, что нужно отправлять на обучение опытных бойцов. Рассказал, что когда пришли обученные за рубежом новобранцы, их пришлось сразу отправлять в тыл на дообучение. Как выяснилось, их учили наступать танковыми колоннами. Однако на поле боя в Запорожской области это оказалась плохая тактика, а иначе действовать они не умели.

Другой боец — 24-летний воин, который держит позиции под Бахмутом. Он учился в Британии в июле 2022 года и заметил проблему неточного перевода инструкций. В частности, инструктор объяснил, что на поле боя нужно "думать о собственной безопасности, прежде чем позаботиться о раненых". Между тем переводчик озвучил несколько иной тезис: "Если кто-то ранен, убейте его для собственной безопасности".

Также боец рассказал, что обучение проходили в обстановке, далекой от реалий войны: их не учили преодолевать минные поля, перемещаться под вражеским огнем, остерегаться снайперов. Их учили различать российские бронемашины, но не учили, как их уничтожить. "Даже глубина окопов отличалась от нашей", — заявил украинец.

28-летний боец Вадим с позывным "Несквик" проходил обучение в Германии в 2020 году. Утверждает: все, что вынес из тех времен — информация о системе налаживания поставок. Согласно представлению учителей, все должно было происходить по такой идеальной схеме: "В центр хранения никто не ходит. По каждому запросу договариваемся, обмениваемся контактными данными, и доставляем".

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Мужчина предлагает инструкторам НАТО на месяц приехать на фронт и понять, как именно происходят реальные бои. Тогда они увидят, что россияне умеют учиться и каждый раз придумывают новые способы противодействия ВСУ. "Я предлагаю НАТО отправить людей на фронт на месяц, и они увидят: ситуация меняется каждый день", — пояснил боец.

33-летний Василий с позывным "Папик" провел 35 дней в Британии вместе с 200 побратимами. Он объяснял учителям, что "инструкции НАТО не действуют в Украине, где происходит окопная война". На его слова, похоже, не обращали внимания. Бойцы попросили, чтобы их научили пользоваться беспилотниками. Но услышали отказ, поскольку "они не входят в подготовку НАТО". Иногда инструкторы искали ответы на вопросы учеников на Youtube, цитируют журналисты слова военного.

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Саперов готовят также не так, как того требует реальная война, уверен один из бойцов, который сейчас обучает пехоту разминированию. Согласно стандартам НАТО, разминирование должно быть "гуманитарным" — то есть от мин нужно освободить сразу все поле. Однако на это нет ни времени, ни людей, ни условий — по полю бьют россияне. Поэтому все, что могут бойцы — разминировать полосу для прохождения подразделений ВСУ, а это не соответствует тому, чему учили западные инструкторы.

Состоялся также разговор с мужчиной, который ремонтирует бронетехнику и другие виды военной техники ВСУ. Мужчина отметил, что он и его команда умеет отремонтировать старую советскую технику — они ее знают, имеют достаточно запчастей. Что делать с западной техникой — не знают: "с американскими "Брэдли" — не умеем. Электроники слишком много, а немецкого "Леопарда" мы никогда не видели".

Отметим, украинские бойцы проходят подготовку в ряде стран НАТО: в Британии, Германии, Испании, Польше. В частности, в Британии прошли обучение несколько десятков тысяч воинов благодаря специальной программе, которую начал экс-премьер-министр Британии Борис Джонсон.

Напоминаем, министр обороны России уверен, что война против Украины продлится до 2025 года. До тех пор, по его мнению, Кремль добьется поставленных целей. Между тем министр иностранных дел Сергей Лавров вдруг заявил, что Москва готова признать территориальную целостность Украины в обмен на отказ от вступления в НАТО.