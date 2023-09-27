"Інструкції НАТО не діють": бійці ЗСУ не задоволені навчанням на заході, — ЗМІ

Інструктори НАТО не навчали бійців ЗСУ працювати з безпілотниками, а відповіді на питання шукали в Youtube. Бійці пропонують інструкторам відвідати лінію фронту в Україні і побачити, як все відбувається насправді.

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Починаючи з літа 2022 року, українські військові почали навчатись у своїх колег з країн НАТО. Зокрема, у Великій Британії влаштували підготовку десятків тисяч новобранців ЗСУ, а в Німеччині бійці отримували навички роботи на західній бронетехніці — танках Leopard, БМП Bradley і M109 Paladin. Також вчились стріляти з сучасних гармат, САУ та РСЗВ. У вересня 2023 року бійці заявили, що мають зауваження до змісту навчальної програми, яку пропонують їм інструктори з країн-членів НАТО. Про ситуацію написало видання Le Monde.

Видання поспілкувалось з кількома бійцями ЗСУ, які перебувають на південному та східному відтинку фронту. Бійці пройшли навчання і Німеччині або в Британії і виявили, що вчителі з країн НАТО готували їх до бойових дій, яких в Україні немає.

Інструктори навчають згідно з західними стандартами: наприклад, має бути сильна підтримка з повітря, танки мають рухатись колонами, траншеї мають бути мілкішими, а розмінування — тотальним. Між тим реалії війни такі, що українські воїни не можуть застосувати науку, отриману від західних вчителів. Тому інколи вони більше корисної інформації отримують з Youtube, ніж від інструкторів.

Бійці, з якими спілкувались журналісти, є досвідченими воїнами. Кожен з них висловив свої зауваження щодо змісту навчальних програм НАТО.

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Під Кліщіївкою на південь від Бахмуту журналісти Le Monde зустрілись з командиром мінометної частини Іваном Степановичем. Найперше він заявив, що фронт не може дозволити собі відправляти на навчання досвідчених солдатів — вони потрібні для ведення боїв. Зазначив, що постачання боєприпасів наразі на нормальному рівні, але фронту не вистачає людського ресурсу.

Командир танкової бригади Євген натомість впевнений, що потрібно відправляти на навчання досвідчених бійців. Розповів, що коли прийшли щойно навчені за кордоном новобранці, їх довелось відразу відправляти в тил на донавчання. Як з'ясувалось, їх вчили наступати танковими колонами. Однак на полію бою на Запоріжжі це виявилась погана тактика, а інакше діяти вони не уміли.

Інший боєць — 24-річний воїн, який тримає позиції під Бахмутом. Він навчався у Британії у липні 2022 року і зауважив проблему неточного перекладу інструкцій. Зокрема, інструктор пояснив, що на полі бою потрібно "думати про власну безпеку, перш ніж потурбуватись про поранених". Між тим перекладач озвучив дещо іншу тезу: "Якщо хтось поранений, убийте його для власної безпеки".

Також боєць розповів, що навчання проходили у обстановці, далекій від реалій війни: їх не вчили долати мінні поля, переміщуватись під ворожим вогнем, остерігатись снайперів. Їх вчили розрізняти російські бронемашини, але не вчили, як їх знищити. "Навіть глибина окопів відрізнялася від нашої", — заявив українець.

28-річний боєць Вадим з позивним "Несквік" проходив навчання у Німеччині у 2020 році. Стверджує: все, що виніс з тих часів — інформація про систему налагодження постачання. Згідно з уявленням вчителів, все мало відбуватись за такою ідеальною схемою: "У центр зберігання ніхто не ходить. За кожним запитом домовляємося, обмінюємося контактними даними, і доставляємо".

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Чоловік пропонує інструкторам НАТО на місяць приїхати на фронт і зрозуміти, як саме відбуваються реальні бої. Тоді вони побачать, що росіяни уміють вчитись і щоразу вигадують нові способи протидії ЗСУ. "Я пропоную НАТО відправити людей на фронт на місяць, і вони це побачать. ситуація змінюється щодня", — пояснив боєць.

33-річний Василь з позивним "Папік" провів 35 днів у Британії разом з 200 побратимами. Він пояснював вчителям, що "інструкції НАТО не діють в Україні, де відбувається окопна війна". На його слова, схоже, не зважали. Бійці попросили, щоб їх навчили користуватись безпілотниками. Але почули відмову, оскільки "вони не входять до підготовки НАТО". Інколи інструктори шукали відповіді на питання учнів на Youtube, цитують журналісти слова військового.

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Саперів готують також не так, як того вимагає реальна війна, впевнений один з бійців, який зараз навчає піхоту розмінуванню. Згідно зі стандартами НАТО, розмінування має бути "гуманітарним" — тобто від мін потрібно звільнити відразу все поле. Однак на це немає ні часу, ніс людей, ні умов — по полю б'ють росіяни. Тому все, що можуть бійці — розміновувати смугу для проходження підрозділів ЗСУ, а це не відповідає тому, чого навчали західні інструктори.

Відбулась також розмова з чоловіком, який ремонтує бронетехніку та інші види військової техніки, які є у розпорядженні ЗСУ. Чоловік наголосив, що він та його команда уміє відремонтувати стару радянську техніку — вони її знають, мають достатньо запчастин. Що робити з західною технікою — не знають: "з американськими "Бредлі" — не вміємо. Електроніки занадто багато, а німецького "Леопарда" ми ніколи не бачили".

Зазначимо, українські бійці проходять підготовку у низці країн НАТО: в Британії, Німеччині, Іспанії, Польщі. Зокрема, у Британії пройшли навчання кілька десятків тисяч воїнів завдяки спеціальній програмі, яку започаткував експрем'єр-міністр Британії Борис Джонсон.

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