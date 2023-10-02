Россияне запутывают маршруты: работа ПВО по дронах-камикадзе усложняется, — Братчук

По словам спикера Украинской добровольческой армии "Юг" Сергея Братчука, ВС РФ используют системы радиоэлектронной борьбы для создания фальшивых целей, которые "идут" рядом с реальными.

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Российские оккупанты максимально усложняют маршруты полета своих ударных дронов, чтобы украинской системе ПВО было сложнее работать. Об этом рассказал спикер Украинской добровольческой армии "Юг" Сергей Братчук, комментируя удары ВС РФ по Одесской области для "24 канала".

По его словам, ВС РФ используют совершенную систему наведения, системы радиоэлектронной борьбы для создания фальшивых целей, которые "идут" рядом с реальными.

"Работа ПВО обычно усложняется. Тем более, что массово эти дроны сейчас запускают", – сказал Братчук.

Он отметил, что даже тактико-технические характеристики российских ударных БПЛА начали меняться.

Братчук также заявил, что российские оккупанты очень интенсивно обстреливают Одесскую область. Их планы неизменны – они бьют по портовой инфраструктуре.

"Попадания эти довольно болезненны. Враг пытается воевать с украинским зерном. Все, что связано с аграрным сектором, портовой инфраструктурой", — сказал Братчук.

Сергей Братчук об ударах по Одесской области

Напомним, что в ночь на 2 октября РФ атаковала Украину десятками дронов Shahed. Так, Российские ударные БПЛА атаковали с юга и направлялись в двух направлениях — на Николаевщину и Криворожский район. Под угрозой ракетного удара оказались Харьковщина и Киев.

Затем Гуменюк сообщила, что В результате российского обстрела в ночь на 2 октября вспыхнуло сельскохозяйственное предприятие в Херсонской области. Кроме того, россияне в течение суток убили одного гражданского, а еще шестерых — ранили.