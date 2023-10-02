Росіяни заплутують маршрути: робота ППО щодо дронів-камікадзе ускладнюється, — Братчук

За словами спікера Української добровольчої армії "Південь" Сергія Братчука, ЗС РФ використовують системи радіоелектронної боротьби для створення фальшивих цілей, які "ідуть" поруч із реальними.

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Російські окупанти максимально ускладнюють маршрути польоту своїх ударних дронів, щоб українській системі ППО було складніше працювати. Про це розповів речник Української добровольчої армії "Південь" Сергій Братчук, коментуючи удари ЗС РФ по Одеській області для "24 каналу".

За його словами, ЗС РФ використовують досконалу систему наведення, системи радіоелектронної боротьби для створення фальшивих цілей, які "ідуть" поруч із реальними.

"Робота ППО зазвичай ускладнюється. Тим більше, що масово ці дрони зараз запускають", — сказав Братчук.

Він зазначив, що навіть тактико-технічні характеристики російських ударних БПЛА почали змінюватися.

Братчук також заявив, що російські окупанти дуже інтенсивно обстрілюють Одеську область. Їхні плани незмінні — вони б'ють по портовій інфраструктурі.

"Попадання ці досить болючі. Ворог намагається воювати з українським зерном. Усе, що пов'язано з аграрним сектором, портовою інфраструктурою", — сказав Братчук.

Сергій Братчук про удари по Одеській області

Нагадаємо, що в ніч на 2 жовтня РФ атакувала Україну десятками дронів Shahed. Так, Російські ударні БПЛА атакували з півдня і прямували у двох напрямках — на Миколаївщину та Криворізький район. Під загрозою ракетного удару опинилися Харківщина та Київ.

Потім Гуменюк повідомила, що внаслідок російського обстрілу в ніч на 2 жовтня спалахнуло сільськогосподарське підприємство в Херсонській області. Крім того, росіяни протягом доби вбили одного цивільного, а ще шістьох — поранили.