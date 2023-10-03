Мобилизация в Украине: могут ли задержать за отказ брать повестку

Если происходит задержание военнообязанного вне правовых методов, нужно одновременно жаловаться в несколько органов — ГБР или полицию.

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Адвокат и ведущий юрисконсульт компании Nota Group Антон Маринич заявил, что представители Территориальных центров комплектования и Социальной поддержки могут задерживать военнообязанного при вручении повестки, если возникло определенное правонарушение. Об этом он сообщил в комментарии "РБК-Украина"

По его словам, задерживать людей можно только совместно с полицией и при совершении определенного преступления. Тогда как представители военкоматов не могут задерживать за отказ получать повестку, даже если человек ведет себя агрессивно и нервно.

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Кроме этого, существуют так называемые уполномоченные лица или патрули, в состав которых входят представители Нацполиции и военные Нацгвардии, назначенные приказом коменданта. В частности, он должен издать приказ или другие распорядительные документы, в которых должно быть указано, что именно они могут делать.

"Есть два отдельных постановления, которые определяют, что могут делать эти уполномоченные лица на период военного положения. Это касается и работы на блокпостах, и осмотра жилья и служебных помещений, и осмотра вещей лица", — сказал Антон Маринич.

Адвокат отметил, что в случае задержания, которое происходит вне правовых методов, нужно одновременно жаловаться в несколько органов — на действия правоохранителей можно жаловаться в Государственное бюро расследований. В полицию можно обратиться в зависимости от того, кто работает — ТЦК или ТЦК и правоохранители одновременно.

"В случае если есть откровенное нарушение со стороны представителей правоохранительных органов, стоит жаловаться в различные органы", — добавил Маринич.

Напомним, юрист Михаил Лобунько сообщил, что представители военкоматов должны вручить повестку лично в руки военнообязанному. Ведь передача повестки через родственников или близких считается ненадлежащим вручением и не несет никаких юридических последствий, если человек не придет в ТЦК и СП.

Начальник управления персонала штаба Командования Сухопутных войск ВСУ Роман Горбач рассказал, что сейчас мобилизуют специалистов, которые необходимы для ведения боя — специалисты по ремонту и обслуживанию техники, связисты, медики, инженеры.