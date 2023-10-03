Мобілізація в Україні: чи можуть затримати за відмову брати повістку

Якщо відбувається затримання військовозобов'язаного поза правовими методами, потрібно одночасно скаржитися в декілька органів — ДБР чи поліцію.

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Адвокат та провідний юрисконсульт компанії Nota Group Антон Маринич заявив, що представники Територіальних центрів комплектування і Соціальної підтримки можуть затримувати військовозобов'язаного при врученні повістки, якщо виникло певне правопорушення. Про це він повідомив у коментарі "РБК-Україна"

З його слів, затримувати людей можна лише спільно з поліцією та при здійсненні певного злочину. Тоді як представники військкоматів не можуть затримувати за відмову отримувати повістку, навіть якщо людина поводиться агресивно та нервово.

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Крім цього, існують так звані уповноважені особи або патрулі, до складу яких входять представники Нацполіція і військові Нацгвардії, призначені наказом коменданта. Зокрема, він повинен видати наказ або інші розпорядні документи, у яких повинно бути вказано, що саме вони можуть робити.

"Є дві окремі постанови, які визначають, що можуть робити ці уповноважені особи на період воєнного стану. Це стосується і роботи на блокпостах, і огляду житла та службових приміщень, і огляду речей особи", — сказав Антон Маринич.

Адвокат зазначив, що у випадку затримання, яке відбувається поза правовими методами, потрібно одночасно скаржитися в декілька органів — на дії правоохоронців можна скаржитися в Державне бюро розслідувань. У поліцію можна звернутися залежно від того, хто працює — ТЦК чи ТЦК та правоохоронці одночасно.

"У випадку якщо є відверте порушення з боку представників правоохоронних органів, варто скаржитись в різні органи", — додав Маринич.

Нагадаємо, юрист Михайло Лобунько повідомив, що представники військкоматів повинні вручити повістку особисто в руки військовозобов'язаному. Адже передача повістки через родичів чи близьких вважається неналежним врученням та не несе жодних юридичних наслідків, якщо людина не прийде до ТЦК та СП.

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