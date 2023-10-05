Все меньше американцев ходят, чтобы США передавали оружие Украине, — Reuters

По словам журналистов, только 41% респондентов согласны с тем, что Вашингтон должен помогать Киеву оружием. В то же время, 35% не согласны с таким утверждением.

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Число американцев, которые выступают за поставки оружия Украине, падает. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного Reuters и Ipsos.

Сообщается, что только 41% респондентов согласны с тем, что Вашингтон должен помогать Киеву оружием. В то же время, 35% не согласны с таким утверждением, остальные – не могут определиться. Это касается как республиканцев, так и демократов.

По словам журналистов, проведенный в мае 2023 года идентичный опрос показал, что с поддержкой Украины согласны 46% респондентов и лишь 25% — были против.

Издание сообщило, что около 52% демократов поддержали вооружение Украины, по сравнению с 61% в мае. Среди республиканцев поддержка отправки оружия упала до 35% с 39% в мае. Около 34% демократов, принявших участие в опросе, согласились с утверждением, что проблемы Украины не дело американцев и вмешиваться им не стоит, по сравнению с 56% республиканцев.

Сообщается, что опрос Reuters/Ipsos проводился онлайн по всей стране, в нем приняли участие 1005 взрослых американцев.

Издание пишет, что опрос был проведен в то время, в Конгрессе США обсуждали просьбу президента Джо Байдена о дополнительном финансировании Украины в размере 24 миллиардов долларов, из которых около 17 миллиардов долларов пойдут на помощь на оборону.

Отметим, что Байден готовит большое публичное выступление, которое будет посвящено именно этому вопросу и тому, почему поддержка Украины критически важна и для США, и для союзников. Глава Белого дома сказал об этом на следующий день после того, как Кевина Маккарти сняли с должности спикера Палаты представителей.

Напомним, что 30 сентября, Палата представителей Конгресса США 335 голосами против 91 приняла резолюцию о продлении срока финансирования правительства на 45 дней. Законопроект не предусматривает выделение средств на помощь Украине.