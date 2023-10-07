Просто так ракету "Искандер" не выпускают: россияне детально планируют атаки, — Игнат

По словам Юрия Игната, ракет "Искандер" у россиян в целом немного, поэтому противник анализируется и изучает всю информацию перед нанесением удара.

Related video

Военные Российской Федерации детально анализируют все данные разведки, прежде чем запускать по территории Украины дорогостоящие ракеты "Искандер". Об этом сообщил начальник службы связей с общественностью Командования Воздушных Сил ВСУ полковник Юрий Игнат в эфире Украинского Радио.

По его словам, такие ракеты стоят миллионы, а у россиян их вообще немного. Именно поэтому военные РФ детально просчитывают свои планы и используют все данные разведок.

"Вся информация перед ударом тщательно анализируется, изучается. Просто так ракету "Искандер" они не выпускают, — говорится в сообщении.

По его информации, "агентура РФ в прифронтовых городах может координировать ракетные удары".

Также полковник отметил, что оккупанты без проблем прослушивают любые телефоны мобильных операторов. Кроме того, враг делает это и с социальными сетями, где люди часто обмениваются информацией.

"Это все читается, поэтому любая информация может быть врагом использована — и используется сто процентов. Поэтому детализировать, обсуждать по телефону, что и где именно происходит, кто и куда едет, не стоит! Потому что все это будет проанализировано и использовано врагом против Украины", — подчеркнул Игнат.

Обстрел Харьковщины ракетами "Искандер"

Около 7:00 6 октября ВС РФ нанесли ракетный удар по центру Харькова. Для удара использовали баллистические ракеты "Искандер-М", которые ударили в момент, когда в городе еще не успели объявить воздушную тревогу. В обладминистрации информировали, что враг попал по Киевскому и Основянскому районам.

Позже мэр Харькова Игорь Терехов заявил, что под завалами нашли тело ребенка — 10-летнего мальчика.

Министр внутренних дел Украины Игорь Клименко заявил, что в результате российской атаки повреждения получили два многоквартирных дома. Также был разрушен трехэтажный жилой дом, погибла 68-летняя женщина.

5 октября россияне запустили "Искандер" по кафе в селе Гроза, где люди собрались на поминки по погибшему бойцу ВСУ. В результате российского обстрела погиб 51 человек, среди них — один 6-летний ребенок. 6 октября стало известно о еще одном погибшем: человек умер в больнице от ранений.

Напомним, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя ракетный удар российской армии по селу Грозав Харьковской области, в результате которого погибли 52 человека, заявил, что ВС РФ "не наносят удары по гражданским целям".