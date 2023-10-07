Нападение ХАМАС на Израиль: обстрелы и бои продолжаются, что известно на этот час (фото, видео)

Боевики из Сектора Газа нанесли массированный ракетный обстрел по городам Израиля. После этого они проникли на территорию страны через сушу и воздух, где их впоследствии встретили бойцы ЦАХАЛ. Фокус собрал основное о нападении ХАМАС на Израиль на этот час.

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Утром 7 октября боевики ХАМАС атаковали Израиль. Обстрелы и боевые столкновения продолжаются с 6:30. Фокус собрал самые важные события вторжения в Израиль на этот час.

Как сообщают израильские СМИ, боевики ХАМАС продолжают обстреливать города у границы с Сектором Газа.

"Скорость ракетного обстрела из Газы, похоже, замедлилась за последний час, в нескольких населенных пунктах зазвучали сирены", — говорилось в сообщении СМИ.

Катарское издание Al Jazeera сообщило, что в Секторе Газа возросла интенсивность воздушных атак со стороны Израиля. Журналисты отметили, что пока нет официальной информации о количестве пострадавших палестинцев. Однако военный корреспондент The times of Israel Эмануэль Фабиан со ссылкой на Министерство здравоохранения Палестины рассказал, что в Секторе Газа погибли 198 человек, а ранения получили 1610. По сообщению национальной спасательной организации Израиля "МАДА", с их стороны погибло по меньшей мере 40 человек, еще 740 — получили ранения.

Реакция Пентагона на события в Израиле

Министр обороны США Ллойд Остин заявил, что Пентагон будет работать над тем, чтобы Израиль получил все необходимое для самообороны и защиты гражданского населения от терроризма.

"Я внимательно слежу за развитием событий в Израиле. Наша приверженность праву Израиля защищаться остается непоколебимой, и я выражаю свои соболезнования семьям тех, кто погиб в этом ужасном нападении на гражданское население. В ближайшие дни Министерство обороны будет работать над тем, чтобы Израиль имел все необходимое для самообороны и защиты гражданских лиц от неизбирательного насилия и терроризма", — сказал он.

ЦАХАЛ в ответ атаковал боевиков ХАМАС в ответ

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что Израиль находится в состоянии войны.

"Враг заплатит цену, которой он никогда раньше не знал", — сказал он.

По сообщению СМИ, Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла удары по исламским боевикам ХАМАС на границе с Сектором Газа с помощью беспилотных летательных аппаратов. Кроме этого, Израиль нанес авиаудары по другим районам Сектора Газы.

Также журналист Эмануэль Фабиан со ссылкой на ЦАХАЛ отметил, что были нанесены авиаудары по 17 военным комплексам и четырем штабам, которые принадлежали исламским боевикам ХАМАС в Секторе Газа. Также журналист рассказал, что израильские самолеты сбросили более 16 тонн боеприпасов. Тогда как на границе с Сектором Газа было развернуто несколько батальонов постоянной армии.

ХАМАС зашел на территорию Израиля

Боевики ХАМАС смогли зайти на территорию Израиля через сушу и воздух. Израильские СМИ публиковали видео, на котором бульдозер прорывал пограничный забор между Сектором Газа и Израилем. В ролике видно, как был снесен забор, после чего люди, скорее всего палестинцы, начали перебегать границу.

Армия Израиля вела бои с боевиками на юге страны у границы с Сектором Газа. По сообщению СМИ, по состоянию на 12:00 по киевскому времени перестрелки произошли в городах Кфар-Аза, Сдерот, Суфа, Нахаль-Оз, Маген, Беери и на военной базе Реим.

Старший военный командующий ХАМАС Мохаммад Дейф заявил, что ХАМАС выступил по Израилю более 5000 ракет во время так называемой операции "Потоп Аль-Акса". Также он призвал палестинцев во всем мире приступить к борьбе. Зато израильское издание со ссылкой на слова представителя ЦАХАЛа, контр-адмирала Даниэля Хагари, заявило, что по Израилю выпустили более 2200 ракет.

Представитель ХАМАС Халед Кадоми рассказал, что палестинцы сталкивались с жестокостью в течение десятилетий, а потому боевики начали военную операцию.

"Мы хотим, чтобы международное сообщество прекратило преступления в Газе (Секторе Газа, — ред.) против палестинского народа, наших святых мест, таких как Аль-Акса. Всё это является причиной начала этой битвы", — сказал он.

Напомним, утром 7 октября исламские боевики ХАМАС атаковали Израиль с территории Сектора Газа. В частности, под ракетными ударами оказалась центральная и южная часть страны. Также ХАМАС зашел на территорию страну. ЦАХАЛ объявил военное положение. Позже стало известно о начале операции "Железные мечи".