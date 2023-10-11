Израиль заявил, что ни один беспилотник не попал на их территорию, — The Jerusalem Post

В израильской армии сообщили, что сигнал тревоги, который раздавался на севере Израиля, из-за возможного прорыва беспилотников, был "человеческой ошибкой".

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Представитель ЦАХАЛа контр-адмирал Даниэль Хагари говорит, что на севере Израиля не было ни одного инцидента с безопасностью, а военные выясняют, что вызвало сигнализацию ранее этим вечером. Об этом сообщает Times of Israel.

Армия обороны Израиля говорит, что предупреждения о проникновении беспилотников, которые ранее прозвучали на севере Израиля, являются ложной тревогой.

"На данный момент опасения относительно проникновения исключены", — говорят в ЦАХАЛе.

Отметили, что приложение Home Front Command также прислало ложные тревоги по всей стране.

"Это неправда, такой инструкции нет", — заявили в армии, добавив, что это произошло из-за "человеческой ошибки", а не из-за кибератаки.

Израильтян на севере страны призвали находиться в бомбоубежищах из-за возможного прорыва воздушного пространства со стороны Ливана.

По состоянию на сейчас сообщений о пострадавших или падении ракет не поступало.

Ранее в ЦАХАЛ заявляли о "вероятном проникновении" в воздушное пространство Израиля с территории Ливана.

Получено сообщение о вероятном проникновении из Ливана в воздушное пространство Израиля.

Хагари также отметил, что Армия обороны Израиля продолжила сегодня наносить удары в секторе Газа по "террористическим районам".

По его словам, военные атакуют всю инфраструктуру ХАМАС.

ХАМАС атаковали Израиль: что известно

7 октября ХАМАС атаковал Израиль с территории Сектора Газа. В частности, было выпущено более двух тысяч ракет, после которых боевики начали вторжение в страну. ЦАХАЛ объявил военное положение и начал операцию "Железные мечи". 8 октября Израиль официально объявил о войне и ввел в действие "пункт 40 Алеф", который не применялся с 1973 года.

Также 8 октября в пресс-службе офиса премьер-министра Израиля заявили, что более ста израильтян были похищены боевиками ХАМАС. Тогда как еще более 600 человек были убиты, а две тысячи — ранены.

Утром 9 октября стало известно, что Армия обороны Израиля продолжила наносить удары по Сектору Газа. По сообщению СМИ, были поражены командные пункты ХАМАС, здание, в котором проживали боевики, командный центр, "оперативное имущество" и актив, который использовался для разведки.

Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху вечером 9 октября в связи с атаками вооруженного крыла ХАМАС "Бригад Иззаддина аль-Кассама" выступил с обращением к нации. Он подчеркнул, что авиаудары по позициям боевиков ХАМАС в Секторе Газа были только началом.

Напомним, что министр обороны Израиля пообещал превратить Газу в "палаточный городок": готовится масштабная наземная операция.

Также сообщалось, что террористы ХАМАС убили в Израиле активистов, которые поддерживают Палестину.