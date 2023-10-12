"Был моей мечтой": украинский предприниматель отдал свой самолет ВСУ (фото)

Военные через акт приема-передачи получили самолет L-39 "Альбатрос", который теперь несет службу в частях Воздушных Сил Украины.

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Украинский предприниматель Владимир Яценко, который обещал дать 20 млн грн разработчику БпЛА, который приземлится в Москве, передал ВСУ свой собственный самолет. Об этом предприниматель сообщил в сети.

"Этот самолет был моей мечтой. Военные пилоты меня поймут — тот, кто хоть раз почувствовал его мощность и получил удовольствие от управления будет смотреть на гражданские самолетики немного снисходительно. Война внесла свои коррективы. Решил передать его военным. А летать обязательно буду. После нашей Победы", — написал он.

Военные через акт приема-передачи получили самолет L-39 "Альбатрос", который теперь несет службу в частях Воздушных Сил Украины как основной учебно-тренировочный самолет.

Украинцы поблагодарили в комментариях предпринимателя.

Предприниматель Владимир Яценко: что известно

Украинский предприниматель, банкир и менеджер Владимир Яценко родился в Каменском. Он долгое время работал в ПриватБанке и является соучредителем Монобанка. После полномасштабного вторжения предприниматель начал разрабатывать беспилотники. Одним из его проектов является беспилотник "Довбуш Т10".

В этом году на 9 мая предприниматель объявлял конкурс. Он заявил, что готов отдать 20 млн грн разработчику, чей беспилотник долетит и приземлится на Красной площади в Москве.

Напомним, что украинские летчики в интервью телеканалу CNN рассказали о сложностях в противостоянии с российской боевой авиацией.