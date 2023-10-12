"Був моєю мрією": український підприємець віддав свій літак ЗСУ (фото)

Військові через акт прийому-передачі отримали літак L-39 "Альбатрос", який тепер несе службу в частинах Повітряних Сил України.

Related video

Український підприємець Володимир Яценко, який обіцяв дати 20 млн грн розробнику БпЛА, який приземлиться в Москві, передав ЗСУ свій власний літак. Про це підприємець повідомив в мережі.

"Цей літак був моєю мрією. Військові пілоти мене зрозуміють — той, хто хоч раз відчув його потужність і отримав задоволення від керування буде дивитись на цивільні літачки трохи поблажливо. Війна внесла свої корективи. Вирішив передати його війсковим. А літати обов’язково буду. Після нашої Перемоги", — написав він.

Військові через акт прийому-передачі отримали літак L-39 "Альбатрос", який тепер несе службу в частинах Повітряних Сил України як основний навчально-тренувальний літак.

Українці подякували в коментарях підприємцю.

Підприємець Володимир Яценко: що відомо

Український підприємець, банкір та менеджер Володимир Яценко народився в Кам’янському. Він тривалий час працював у ПриватБанку та є співзасновником Монобанку. Після повномасштабного вторгнення підприємець почав розробляти безпілотники. Одним із його проєктів є безпілотник "Довбуш Т10".

Цього року на 9 травня підприємець оголошував конкурс. Він заявив, що готовий віддати 20 млн грн розробнику, чий безпілотник долетить і приземлиться на Червоній площі у Москві.

Нагадаємо, що українські льотчики в інтерв'ю телеканалу CNN розповіли про складнощі в протистоянні з російською бойовою авіацією.