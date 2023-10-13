Газ и стрельба: во Франции и Иордании разгоняют толпы, поддерживающие ХАМАС (видео)

Чтобы разогнать сторонников ХАМАС полиции пришлось использовать силовые методы, свидетельствуют видео из соцсетей. На сегодня известно о беспорядках с правоохранителями в двух странах, где граждане поддержали террористов из Сектора Газа.

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Праворадикальные исламисты призвали своих сторонников устроить в пятницу, 13 октября, "День гнева". При этом исламисты планируют протестовать против действий Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) в Секторе Газа, где устроили базы террористы из движения ХАМАС. Информация о беспорядках поступила из Иордании, Ливана, а также Ирана — толпы мужчин ходили по улицам и выкрикивали слова поддержки террористам. Между тем некоторые группировки — во Франции и Иордане — пришлось разгонять слезоточивым газом и даже выстрелами — об этом свидетельствуют, опубликованные пользователями соцсети Х (ранее — Twitter). В деталях событий разобрался Фокус.

Видео столкновений с полицией опубликованы около 15 часов 13 октября. На записи из Иордании видно заграждения, которые установили правоохранители на пути мятежников. Чтобы их остановить, применили слезоточивый газ. Также на записи слышна стрельба.

Во Франции мятежники начали нарушать общественный порядок: в заметке указано, что "начались массовые беспорядки". Полицейские противодействуют нарушителям на улицах Парижа.

Между тем ранее сообщалось о большом митинге в поддержку ХАМАС на площади Тахрир в Багдаде (Иран). На фото видно, что собралось около нескольких тысяч человек.

Митинг в Иране в поддержку Сектора Газа Фото: Twitter

Война в Израиле: детали

Отметим, 7 октября террористы ХАМАС прорвали линию обороны на границе Сектора Газа и захватили несколько поселков на территории Израиля. В течение нескольких первых часов атаки они убили 1200 человек, среди которых почти четверть — участники молодежного музыкального фестиваля, проходящего в трех километрах от забора.

Армия обороны Израиля готовится к проведению наземной операции по обезвреживанию террористов в Секторе Газа. С этой целью жителей сектора предупредили об этом и предложили срочно перебраться в другое место. Тем временем арабы, живущие в Египте, заблокировали контрольно-пропускные пункты на границе с Газой: по неизвестным причинам не желают принимать у себя беженцев из Газы.

Напоминаем, члены международной организации заявили протест относительно возможного использования ЦАХАЛ зажигательных боеприпасов с фосфором. Между тем эта организация ничего не сказала относительно аналогичных действий ВС РФ, которые применили их под Авдеевкой во время войны в Украине.