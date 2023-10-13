Газ та стрілянина: у Франції та Йорданії розганяють натовпи, які підтримують ХАМАС (відео)

Щоб розігнати прихильників ХАМАС поліції довелось використати силові методи, свідчать відео з соцмереж. На сьогодні відомо про заворушення з правоохоронцями у двох країнах, де громадяни підтримали терористів з Сектору Гази.

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Праворадикальні ісламісти закликали своїх прихильників влаштувати у п'ятницю, 13 жовтня, "День гніву". При цьому ісламісти планують протестувати проти дій Армії оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) в Секторі Гази, де влаштували бази терористи з руху ХАМАС. Інформація про заворушення надійшла з Йорданії, Лівану, а також Ірану — натовпи чоловіків ходили вулицями й вигукували слова підтримки терористам. Тим часом деякі угрупування — у Франції та Йордані — довелось розганяти сльозогінним газом і навіть пострілами — про це свідчать, опубліковані користувачами соцмережі Х (раніше — Twitter). У деталях подій розібрався Фокус.

Відео сутичок з поліцією опубліковані близько 15 години 13 жовтня. На записі з Йорданії видно загородження, які встановили правоохоронці на шляху заколотників. Щоб їх зупинити, застосували сльозогінний газ. Також на записі чути стрілянину.

У Франції заколотники почали порушувати громадський порядок: у дописі вказано, що "почались масові заворушення". Поліцейські протидіють порушникам на вулицях Парижа.

Тим часом раніше повідомлялось про великий мітинг на підтримку ХАМАС на площі Тахрір в Багдаді (Іран). На фото видно, що зібралось близько кількох тисяч людей.

Мітинг в Ірані на підтримку Сектору Гази Фото: Twitter

Війна в Ізраїлі: деталі

Зазначимо, 7 жовтня терористи ХАМАС прорвали лінію оборони на кордоні Сектору Гази та захопили кілька селищ на території Ізраїлю. Протягом кількох перших годин атаки вони убили 1200 людей, серед яких майже чверть — учасники молодіжного музичного фестивалю, який відбувався за три кілометри від паркану.

Армія оборони Ізраїлю готується до проведення наземної операції зі знешкодження терористів в Секторі Гази. З цією метою жителів сектору попередили про це і запропонували терміново перебратись у інше місце. Тим часом араби, які живуть у Єгипті, заблокували контрольно-пропускні пункти на кордоні з Газою: з невідомих причин не бажають приймати у себе біженців з Гази.

Нагадуємо, члени міжнародної організації заявили протест щодо можливого використання ЦАХАЛ запалювальних боєприпасів з фосфором. Між тим ця організація нічого не сказала щодо аналогічних дій ЗС РФ, які застосувала їх під Авдіївкою під час війни в Україні.