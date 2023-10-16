"Если скулит — бросай гранату": 3 ОШБр показала зачистку возле Бахмута (видео)

Во время стрелкового боя украинские штурмовики применяли гранаты для того, чтобы ликвидировать российских военных. Бойцам удалось уничтожить по меньшей мере двух оккупантов и одного ранить.

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Бойцы Третьей отдельной штурмовой бригады Вооруженных сил Украины показали, как зачищали блиндажи с российскими военными возле Андреевки Бахмутского района Донецкой области. Видео опубликовали в пресс-службе бригады в Telegram.

"Если пид*р скалит — бросай еще гранату", — говорилось в сообщении.

Бойцы первого механизированного батальона 3-й ОШБр зачищали блиндажи с врагом возле Андреевки. В частности, в ближнем стрелковом бою украинские штурмовики применяли гранаты для того, чтобы окончательно ликвидировать военных оккупационной армии, которые засели внутри укреплений.

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В ролике военные показали, как вели стрелковый бой с врагом. Сначала штурмовики применяли автоматы, а затем "добивали" врага гранатами. В результате удачных штурмовых действий украинским бойцам удалось уничтожить по меньшей мере двух российских военных и одного ранить.

Напомним, 12 октября появилось видео того, как бойцы 45-й отдельной артиллерийской бригады наносили удачные удары по скоплению живой силы и военной техники Вооруженных сил Российской Федерации возле Отрадовки, недалеко от Бахмута Донецкой области. В мониторинговом сообществе DeepState отметили, что бои продолжались в районе Андреевки. В частности, украинским военным удавалось преодолевать оборону ВС РФ.

13 октября украинские военные показали, как уничтожили четыре российских танка и грузовик "Урал" и Бахмутском направлении. По военной технике ВС РФ отработали бойцы 28-й ОМБр и 120-го ОРБ. Кроме этого, военные ликвидировали живую силу противника.