600 мгновений войны: польские эксперты назвали ключевые пункты трансформации армии РФ

На фоне некоторых улучшений в ВС РФ недоумение экспертов вызывают действия российского генералитета — в который раз командование армии РФ решило распылить силы на разных участках фронта, сделав некоторый акцент на Авдеевском направлении.

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За время полномасштабной войны в Украине российская армия претерпела ряд ключевых изменений, которые особенно выделяются на фоне первых этапов боевых действий. Польские военные обозреватели обозначили несколько аспектов, свидетельствующих о некой трансформации в Вооруженных силах РФ. Об этом говорится в материале Defence 24 от 18 октября.

Авторы публикации отмечают как положительные тенденции в российской армии, так и продолжающиеся, мягко говоря, странные действия со стороны военного командования РФ.

Какие улучшения

Прежде всего на фоне провальной ситуации на Купянском направлении осенью прошлого года, Россия провела так называемую частичную мобилизацию, увеличив численность войск, по официальным данным, на свыше 300 тысяч солдат. Это позволило стабилизировать ситуацию на фронте и сохранить структурную слаженность подразделений.

Затем с весны 2023 года в России проводится беспрецедентная и масштабная информационная кампания, направленная на набор новых военных и контрактников.

"По моим оценкам, возможности цикла обучения позволяют россиянам обучать до базового уровня 10-20 тысяч солдат в месяц", — считает полковник польской армии в запасе Мацей Коровай.

Второй момент. Минобороны РФ усовершенствовало систему управления и создало единое оперативное подразделение, обладающее компетенцией командовать всеми видами подразделений.

Однако этот процесс не обошелся без побочного эффекта. В частности такие шаги стали хоть и менее известных, но одной из главных причин восстания ЧВК "Вагнер".

Россиянам, по все видимости, удалось решить еще один вопрос, который затрагивает обеспечения армии. В частности Минобороны РФ наладило поставки 152 мм артиллерийских боеприпасов, которые или импортируются, или производятся в России ускоренными темпами.

Кроме того в рядах оккупантов появились весьма опасные ударные беспилотники "Ланцет", также налажено массовое производство дронов-камикадзе Shahed. В плане усилении возможности тактической авиации россияне оснастили свои самолеты планирующими авиабомбами массой 500 и 1500 кг.

И наконец российские войска, благодаря активному содействию со стороны дружественных России государств, в частности Китая, в значительной степени решили проблему защищенной цифровой связи, особенно в боевых частях.

"В настоящее время в России прорабатывается вопрос об оснащении цифровой связью всей бронетехники, необходимой для сводных штурмовых подразделений, что является условием проведения российского наступления с глубоким прорывом", — пишет Коровай.

Зачем Кремлю наступление под Авдеевкой

Несмотря на все вышеперечисленные пункты улучшений армии РФ, действия российских военачальников вызывают вопросы. С 10 октября оккупанты предпринимают штурмовые действия в районе Авдеевки, что по мнению эксперта, не было неожиданностью для ВСУ.

Российские генералы, видимо, решили, что что сильные бронетанковые и механизированные группы при поддержке тяжелой артиллерии и авиации немедленно вытеснят украинцев с укрепленных позиций на этом направлении, или создадут условия для появления "котлов".

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Однако наступление россиян показало обратное и подтвердило, что усилия Воздушно-космических сил (ВКС) России оказались недостаточными для обеспечения долгосрочного локального превосходства в воздухе и поддержки действий собственных сухопутных войск из-за активного противодействия систем ПВО Украины.

Помимо того сказывается малая точность артиллерийских систем ВС РФ, которые зачастую проигрывают из-за этого контрбатарейную борьбу.

Выводы

Польский полковник подчеркнул, что украинские защитники еще не раз удивят россиян. Дело в том, что россияне должны были усвоить урок — наступление с использованием крупной ударной группировки на узком участке фронта не только гарантирует прорыв, но и снижает потери среди наступающих.

Вместо этого российские войска пока безуспешно оказывают давление на Авдеевское, Марьинское, Сватовское, Купянское и Ореховское направления, при этом сами российские военные аналитики только разводят руками и задаются вопросом, почему ВС РФ распыляют силы на сразу нескольких направлениях.

"Как видно из картины боевых действий, именно российский Генеральный штаб, очевидно, знает лучше, и его не нужно убеждать в обратном", — заключил эксперт.

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Напомним, по данным генштаба ВСУ Силы обороны Украины продолжают наступательные действия на Бахмутском направлении и наступательную операцию на Мелитопольском. В то же время враг не оставляет попыток окружить Авдеевку, где украинские защитники в течение суток отбили здесь более 5 атак врага.