600 миттєвостей війни: польські експерти назвали ключові пункти трансформації армії РФ

На тлі деяких поліпшень у ЗС РФ подив експертів викликають дії російського генералітету — вкотре командування армії РФ вирішило розпорошити сили на різних ділянках фронту, зробивши деякий акцент на Авдіївському напрямку.

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За час повномасштабної війни в Україні російська армія зазнала низки ключових змін, які особливо виділяються на тлі перших етапів бойових дій. Польські військові оглядачі окреслили кілька аспектів, які свідчать про певну трансформацію у Збройних силах РФ. Про це йдеться в матеріалі Defence 24 від 18 жовтня.

Автори публікації відзначають як позитивні тенденції в російській армії, так і триваючі, м'яко кажучи, дивні дії з боку військового командування РФ.

Які поліпшення

Насамперед на тлі провальної ситуації на Куп'янському напрямку восени минулого року, Росія провела так звану часткову мобілізацію, збільшивши чисельність військ, за офіційними даними, на понад 300 тисяч солдатів. Це дозволило стабілізувати ситуацію на фронті та зберегти структурну злагодженість підрозділів.

Потім з весни 2023 року в Росії проводиться безпрецедентна і масштабна інформаційна кампанія, спрямована на набір нових військових і контрактників.

"За моїми оцінками, можливості циклу навчання дозволяють росіянам навчати до базового рівня 10-20 тисяч солдатів на місяць", — вважає полковник польської армії в запасі Мацей Коровай.

Другий момент. Міноборони РФ удосконалило систему управління і створило єдиний оперативний підрозділ, що має компетенцію командувати всіма видами підрозділів.

Однак цей процес не обійшовся без побічного ефекту. Зокрема такі кроки стали хоч і менш відомими, але однією з головних причин повстання ПВК "Вагнер".

Росіянам, судячи з усього, вдалося розв'язати ще одне питання, яке зачіпає забезпечення армії. Зокрема Міноборони РФ налагодило постачання 152 мм артилерійських боєприпасів, які або імпортуються, або виробляються в Росії прискореними темпами.

Крім того, в лавах окупантів з'явилися вельми небезпечні ударні безпілотники "Ланцет", також налагоджено масове виробництво дронів-камікадзе Shahed. У плані посилення можливості тактичної авіації росіяни оснастили свої літаки плануючими авіабомбами масою 500 і 1500 кг.

І нарешті, російські війська, завдяки активному сприянню з боку дружніх до Росії держав, зокрема Китаю, значною мірою розв'язали проблему захищеного цифрового зв'язку, особливо в бойових частинах.

"Наразі в Росії опрацьовується питання про оснащення цифровим зв'язком усієї бронетехніки, необхідної для зведених штурмових підрозділів, що є умовою проведення російського наступу з глибоким проривом", — пише Коровай.

Навіщо Кремлю наступ під Авдіївкою

Незважаючи на всі перераховані вище пункти поліпшень армії РФ, дії російських воєначальників викликають питання. З 10 жовтня окупанти здійснюють штурмові дії в районі Авдіївки, що, на думку експерта, не було несподіванкою для ЗСУ.

Російські генерали, мабуть, вирішили, що сильні бронетанкові та механізовані групи за підтримки важкої артилерії та авіації негайно витіснять українців з укріплених позицій на цьому напрямку, або створять умови для появи "котлів".

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Однак наступ росіян показав протилежне і підтвердив, що зусилля Повітряно-космічних сил (ПКС) Росії виявилися недостатніми для забезпечення довгострокової локальної переваги в повітрі та підтримки дій власних сухопутних військ через активну протидію систем ППО України.

Крім того, позначається мала точність артилерійських систем ЗС РФ, які часто програють через це контрбатарейну боротьбу.

Висновки

Польський полковник підкреслив, що українські захисники ще не раз здивують росіян. Річ у тім, що росіяни мали засвоїти урок — наступ із використанням великого ударного угруповання на вузькій ділянці фронту не тільки гарантує прорив, а й знижує втрати серед тих, хто наступає.

Натомість російські війська поки що безуспішно чинять тиск на Авдіївський, Мар'їнський, Сватівський, Куп'янський та Оріхівський напрямки, водночас самі російські військові аналітики лише розводять руками і задаються питанням, чому ЗС РФ розпорошують сили одразу на кількох напрямках.

"Як видно з картини бойових дій, саме російський Генеральний штаб, вочевидь, знає краще, і його не потрібно переконувати у зворотному", — підсумував експерт.

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Нагадаємо, за даними генштабу ЗСУ Сили оборони України продовжують наступальні дії на Бахмутському напрямку та наступальну операцію на Мелітопольському. Водночас ворог не полишає спроб оточити Авдіївку, де українські захисники впродовж доби відбили тут понад 5 атак ворога.