Два танка и четыре БТР: бойцы ССО под Авдеевкой воспользовались Javelin и FPV-дронами (видео)

На минутном видео бойцы Сил спецназначения показывают отработку по бронетехнике ВС РФ с помощью различных видов оружия для дистанционного попадания. Несколько ударов могли привести к обезвреживанию почти 50 человек живой силы.

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Утром 20 октября Генштаб ВСУ сообщил о возобновлении штурмовых действий российских подразделений под Авдеевкой в Донецкой области. В атаку враг бросает живую силу и бронетехнику, которым противодействуют бойцы Сил обороны. Спецназовцы ВСУ показали, как они останавливают продвижение танков и бронемашин ВС РФ. Видео с отработки по технике противника выложено в Telegram-канале ССО.

Бойцы ССО сообщили, что для уничтожения российских бронемашин использовали целый арсенал разнообразного оружия. В частности, применили ПТРК Javelin, FPV-дроны и минометы. Благодаря усилиям украинских воинов удалось остановить шесть единиц техники ВС РФ: два танка (по 3 чел. в экипаже) и четыре БТР (по 3 чел. экипажа и по 7 чел. десанта).

Количество потерь живой силы врага пока не известны, указывается в заметке. Отметим, ориентировочно может идти об около полусотни обезвреженных россиян.

На видео, опубликованных бойцами Сил спецназначения, видно, как взлетают в воздух российские бронемашины, которые пытаются прорваться через поля. После попадания на месте единицы российской техники — столбы пламени и обломки, которые разлетаются во все стороны.

Бои под Авдеевкой: детали

Спецназовцы в заметке 20 октября отметили, что россияне и дальше пытаются окружить Авдеевку. Для этого возобновили наступательные действия и продвигают тяжелую технику.

В отчете Генштаба ВСУ также отмечается, что ВС РФ пытаются наступать и под Авдеевкой, и в двух точках южнее — в Марьинке и в направлении Шахтерского возле Угледара. За прошедшие сутки враг потерял около 50 танков, говорится в сообщении командования.

Ситуация под Авдеевкой 11-19 октября 2023 года Фото: DeepState Фото: DeepState

О ситуации под Авдеевкой также рассказал глава городской военной администрации Виталий Барабаш. 19 октября он заявил, что враг перегруппировывается во время небольшой паузы и готовится к новым более мощным атакам.

Отметим, первая волна наступления ВС РФ под Авдеевкой началась 10 октября, отмечали аналитики Института изучения войны. Указывали, что россияне в первые дни наступления понесли настолько впечатляющие потери, что скрывали это от собственного населения и утверждали, что ведут оборону, а не атакуют. Впрочем, аналитики соглашаются, что атаки будут продолжаться и после провала — командование ВС РФ будет пытаться отодвинуть линию фронта подальше от Донецка.

Напоминаем, военный эксперт Дмитрий Черник объяснил, какую цель преследует Кремль, пытаясь захватить Авдеевку. По его мнению, планируют попытаться продвинуться в направлении границ Донецкой области и заявить о "победе". Между тем OSINT-расследователи указывают на низкий моральный дух российских солдат, которые поражены потерями последних дней. Ожидается, что это может привести к падению фронта.