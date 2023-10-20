Два танки і чотири БТР: бійці ССО під Авдіївкою скористались Javelin та FPV-дронами (відео)

На хвилинному відео бійці Сил спецпризначення показують відпрацювання по бронетехніці ЗС РФ за допомогою різних видів зброї для дистанційного влучання. Кілька ударів могли призвести до знешкодження майже 50 осіб живої сили.

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Зранку 20 жовтня Генштаб ЗСУ повідомив про відновлення штурмових дій російських підрозділів під Авдіївкою у Донецькій області. В атаку ворог кидає живу силу і бронетехніку, яким протидіють бійці Сил оборони. Спецпризначенці ЗСУ показали, як вони спиняють просування танків та бронемашин ЗС РФ. Відео з відпрацювання по техніці противника викладено у Telegram-каналі ССО.

Бійці ССО повідомили, що для знищення російських бронемашин використали цілий арсенал різноманітної зброї. Зокрема, застосували ПТРК Javelin, FPV-дрони та міномети. Завдяки зусиллям українських воїнів вдалось зупинити шість одиниць техніки ЗС РФ: два танки (по 3 ос. в екіпажі) та чотири БТР (по 3 ос. екіпажу та по 7 ос. десанту).

Кількість втрат живої сили ворога наразі не відомі, вказується у дописі. Зазначимо, орієнтовно може ітись про близько пів сотні знешкоджених росіян.

На відео, опублікованих бійцями Сил спецпризначення, видно, які злітають і повітря російські бронемашини, які намагаються прорватись через поля. Після влучання на місці одиниці російської техніки — стовпи полум'я та уламки, які розлітаються в усі боки.

Бої під Авдіївкою: деталі

Спецпризначенці у дописі 20 жовтня наголосили, що росіяни й далі намагаються оточити Авдіївку. Для цього відновили наступальні дії й сунуть важкою технікою.

У звіті Генштабу ЗСУ також зазначається, що ЗС РФ намагаються наступати й під Авдіївкою, і у двох точках південніше — у Мар'їнці та у напрямку Шахтарського біля Вугледару. Протягом минулої доби ворог втратив близько 50 танків, ідеться у повідомленні командування.

Ситуація під Авдіївкою 11-19 жовтня 2023 року Фото: DeepState Фото: DeepState

Про ситуацію під Авдіївкою також розповів голова міської військової адміністрації Віталій Барабаш. 19 жовтня він заявив, що ворог перегруповується під час невеликої паузи й готується до нових більш потужних атак.

Зазначимо, перша хвиля наступу ЗС РФ під Авдіївкою почалась 10 жовтня, відзначали аналітики Інституту вивчення війни. Вказували, що росіяни у перші дні наступу зазнали настільки вражаючих втрат, що приховували це від власного населення і стверджували, що ведуть оборону, а не атакують. Втім аналітики погоджуються, що атаки продовжуватимуться і після провалу — командування ЗС РФ намагатиметься відсунути лінію фронту подалі від Донецька.

Нагадуємо, військовий експерт Дмитро Черник пояснив, яку мету має Кремль, намагаючись захопити Авдіївку. На його думку, планують спробувати просунутись у напрямку кордонів Донецької області і заявити про "перемогу". Тим часом OSINT-розслідувачі вказують на низький моральний дух російських солдатів, які вражені втратами останніх днів. Очікують, що це може призвести до падіння фронту.