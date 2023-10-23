Мобилизация в Украине: как накажут мужчин за нарушение воинского учета (видео)

ТЦК и СП уполномочены для составления административных протоколов и их направления для взыскания штрафа, рассказал адвокат.

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Украинцев, которые нарушат правила постановки на воинский учет, будет ждать административная ответственность. Об этом сообщил партнер адвокатской компании "Кравец и партнеры" Ростислав Кравец на своем YouTube-канале.

"В Кодексе Украины об административных правонарушениях есть статья, которая предусматривает ответственность призывников, военнообязанных и резервистов за нарушение правил воинского учета и влечет за собой наложение штрафа от 30 до 50 необлагаемых минимумов доходов граждан", — сказал Ростислав Кравец.

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Он отметил, что сумма штрафа составит от 510 до 850 гривен. Тогда как за повторное нарушение правил постановки на воинский учет грозит штраф в размере от 50 до 100 необлагаемых минимумов доходов граждан. По словам Кравца, после нескольких подобных протоколов правоохранители будут иметь основания для привлечения гражданина к уголовной ответственности. Согласно 38 статье Кодекса Украины об административных правонарушениях, срок привлечения к административной ответственности составляет не более двух месяцев со дня совершения правонарушения.

Кроме этого, Ростислав Кравец отметил, что согласно Кодексу представители территориальных центров комплектования и социальной поддержки уполномочены для составления административных протоколов и их направления для взыскания штрафа.

Напомним, адвокат Ростислав Кравец заявил, что бывают случаи, когда военнообязанных, которые имеют отсрочку, вводят в заблуждение и мобилизуют. В частности, представители территориальных центров комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП) предлагают военнообязанным подписывать документы, не ознакомившись с ними.

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