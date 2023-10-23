Мобілізація в Україні: як покарають чоловіків за порушення військового обліку (відео)

ТЦК та СП уповноважені для складання адміністративних протоколів та їх направлення для стягнення штрафу, розповів адвокат.

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На українців, які порушать правила постановки на військовий облік, чекатиме адміністративна відповідальність. Про це повідомив партнер адвокатської компанії "Кравець і партнери" Ростислав Кравець на своєму YouTube-каналі.

"У Кодексі України про адміністративні правопорушення є стаття, яка передбачає відповідальність призовників, військовозобов'язаних і резервістів за порушення правил військового обліку і тягне за собою накладання штрафу від 30 до 50 неоподаткованих мінімумів доходів громадян", — сказав Ростислав Кравець.

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Він зазначив, що сума штрафу складатиме від 510 до 850 гривень. Тоді як за повторне порушення правил постановки на військовий облік загрожує штраф у розмірі від 50 до 100 неоподаткованих мінімумів доходів громадян. Зі слів Кравця, після декількох подібних протоколів правоохоронці матимуть підстави для притягнення громадянина до кримінальної відповідальності. Відповідно до 38 статті Кодексу України про адміністративні правопорушення, строк притягнення до адміністративної відповідальності складає не більше двох місяців з дня вчинення правопорушення.

Крім цього, Ростислав Кравець наголосив, що згідно з Кодексом представники територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки уповноважені для складання адміністративних протоколів та їх направлення для стягнення штрафу.

Нагадаємо, адвокат Ростислав Кравець заявив, що трапляються випадки, коли військовозобов'язаних, які мають відстрочку, вводять в оману та мобілізують. Зокрема, представники територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) пропонують військовозобов’язаним підписувати документи, не ознайомившись з ними.

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